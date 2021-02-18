毒男飛車搶奪　藏身菜市場荒廢店鋪內仍遭逮

▲林姓男子涉嫌騎機車飛車搶奪婦人皮包得手後逃，惟仍被警方緝捕到案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名40歲林姓男子因沒錢購買毒品，2月16日傍晚騎乘遮掩車牌機車，於市區尋找鎖定落單女子行搶，得手7400元，台南市警五分局偵查後鎖定車號，於17日上午逮捕到案。

林嫌趁著年假最後1天，因缺錢購毒，騎乘機車於路上尋找作案對象，見被害婦女獨自行走，徒手從被害婦女後方搶奪背於肩上皮包（內有新台幣7400元、證件、提款卡等物），得手後沿公園路往南方向逃逸。

轄區台南市警五分局獲報後，立即成立專案小組調閱監視器，過濾清查查出搶嫌做案車牌及相關資料，鎖定林姓男子涉嫌重大，將相關事證報請台南地檢署檢察官偵辦，並於2月17日早上持拘票前往歸仁區某處公有菜市場3樓，一處沒水、沒電之荒廢店鋪內將林嫌拘提到案，現場起出作案用安全帽、外套、側背包，同時查扣第2級安非他命毒品（毛重0.87公克）、吸食器1組等物，全案偵詢後依搶奪、毒品等罪嫌送辦。

五分局長李名昌提醒落單女子包包最好靠內側揹，或是揹在胸前，多一份警覺，如不慎遇到歹徒行搶，應保持冷靜，詳記歹徒特徵、車號及逃逸路線，同時表示快速偵破本案逮捕犯嫌顯示警方破案的決心，亦肯定警察人員用心為轄區治安共同合作努力的精神。

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