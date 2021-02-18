政院通過「太空發展法」　草案6大重點一次看

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者黃巈禾／台北報導

《太空發展法》草案18日提報，並於行政院會通過，該草案有6項重點，包括一、太空發展法主管機關為科技部；二、專責法人協助辦理相關業務，執行太空政策與計畫；三、尊重國際公約規範；四、環保及永續發展；五、保障原住民族群權益；六、國家安全資訊透明。

科技部表示，總統蔡英文於去年5月20日就職演說，將太空產業列為六大核心戰略產業，而我國產業憑藉強大的科研基礎，積極與國外太空產業密切接觸，商業應用性太空活動逐漸普及，為了促進我國太空活動及太空產業的發展，為達成相關政策目標，科技部積極擘劃及完善太空科技及相關產業環境發展，並健全相關法制基礎，太空發展法草案的擬定，即展現科技部推動太空發展的決心。

該草案共計6章，22條條文，定明科技部為主管機關，為順利推動太空發展相關事項，會有專責法人協助辦理相關業務。基於從事太空發展必須遵守國際公約與規範，並應以環境保護與永續發展為原則，且發射場域或涉及原住民族傳統領域土地，草案定明相關太空發展之基本原則，以保障國人權益與提高生活福祉。

為確實管理太空活動與確認太空事故之責任歸屬，該草案規定於我國境內發射發射載具，須辦理登錄使得申請發射許可，以落實太空活動之相關管理機制。另就發射場域之設置，於土地取得與相關管理訂定規範。

再者，跨部會共同推動太空科技應用，協助太空產業發展。科技部說明，太空產業的健全發展，亟需政府扶植與民間投入參與，該草案定明中央政府應推動包含民間投資、推動高附加價值之太空技術產業應用及必要的獎勵措施、協助與國際接軌、人才培育、新創事業輔導等事項，藉以帶動業者或吸引更多資源投入太空產業，促進我國太空產業之健全發展。

同時，該法也針對太空活動推動予以規範，並訂定太空事故處理方式與罰則，積極為可能涉及太空事故之損害賠償提供充分之保障。

科技部進一步指出，進軍太空產業，台灣已邁出關鍵的一步，行政院長蘇貞昌108年1月上任後，首份核定公文為「第三期太空科技發展計畫」，顯示政府非常重視太空科技及產業發展，太空科技為國家科技實力的象徵，對國家科技進步、國民生活福祉提升極為重要。

科技部強調，我國近年來在太空科學研究、相關產業發展進步迅速，不僅已逐步有自製衛星之能力，同時亦已建立初步之太空產業鏈，「太空發展法」為我國第一部太空相關法規，期待在完成立法後，為太空科技發展奠定法制基礎，讓台灣的太空產業更加蓬勃發展。