炒房名人劉媽媽遭勒索！仲介瞎扯欠佣狂Call「要去帝寶鬧」下場慘

▲陳男借錢不成，瞎扯劉媽媽欠仲介費，揚言要到帝寶去鬧，北院依恐嚇取財未遂罪判刑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

陳姓男子30年前，曾替炒房名人「劉媽媽」買下北市通化街房產，不料2018年間，陳男突然翻起舊帳、催討仲介費，更揚言到劉媽媽帝寶住處大鬧，「到時候大家都很難看」，讓劉媽媽不堪困擾提告；北院日前依恐嚇取財未遂罪，判陳男6月徒刑，得易科罰金18萬元。

陳男於2018年1至6月間，向劉媽媽借錢不成後，便陸續以大陸、香港門號，向劉媽媽索討50至80萬元，劉媽媽提告後，陳男屢次不到庭遭檢方通緝，竟於2020年1月間跑去搭郵輪，直到2月初郵輪返台，下船即遭逮捕，但因該郵輪爆出疫情感染，讓陳男遭逮後，還得先隔離14天才能接受訊問。

陳男表示，他於1986、87年間，替劉媽媽買下通化街房產，成交後說好要給100萬佣金，卻只給了2、30萬，之後改稱，是他1981年仲介劉媽媽買房，說好成交後要付500萬佣金，後來又有第3種說法，指劉媽媽買到房後，2017年賣房獲利了結，他才向對方索討積欠的佣金。

劉媽媽表示，她1988年間透過陳男買通化街房產，成交後給了40萬仲介費，她雖不知陳男有無向屋主收到仲介費，但就算沒收到，也應該是當年就來討錢，怎麼會在多年後才來鬧，且先前陳男來借了幾十萬都沒還，她拒絕再借後，就開始接到陳男的恐嚇電話，認為仲介費的事，根本是陳男借不到錢瞎扯的。

法官認為，陳男對仲介費的說詞反覆，時間、金額都有出入，也提不出多年來向劉媽媽催討的證據，無法證明劉媽媽有欠他錢，而他在多次通話中提到，「我百分之百去帝寶，到時候你會上新聞」、「我就上電視說，到時候你很丟臉」、「到時候變成社會事件，就不是你我能夠解決的」，已讓劉媽媽心生恐懼，依恐嚇取未遂罪判刑。

我沒有遲到，是時間遲到了！