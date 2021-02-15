　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

相親認識老婆！台南男一知「不是處女」氣炸提告：被騙了…結局曝

▲金飾,金子（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台南男婚後知道妻子不是處女，妻子還將結婚金飾帶走後神隱，認為遭詐騙，怒告婚姻仲介。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南一名男子花錢到越南相親，事後發現老婆不是處女，在越南還有一名男友，老婆婚後帶走金飾買機票一去不回，他覺得自己受騙告上法庭，要婚姻仲介賠償他精神撫慰金、機票、仲介等費用共95萬餘元。但法官反批他極度物化女性，老婆是否為適合結婚的對象，他應該要自行判斷，將他的訴訟駁回。可上訴。

男子主張，2019年3月11日仲介向他收取費用後，打包票女方人品沒問題，帶他到越南相親結婚，沒想到事後他才發現，老婆的交友歷史並不像自稱的如此單純，不僅在越南有一名男友，還不是處女，被他發現後，又在臉書封鎖他以及他的父親。

他向婚姻仲介表示，要解除婚約，但仲介卻告訴他，這臉書帳號並非女方使用的，使得女方順利入籍台灣。不料，老婆婚後竟然趁著家人不注意，將家中所有黃金偷走，還在婚姻仲介的接應下，買機票潛逃回越南，認為婚姻仲介違反契約，提出民事訴訟，要求仲介賠償他前往越南食宿、機票、仲介費、被老婆帶走價值10多萬元的黃金，以及求償精神撫慰金50萬元等，總額共95萬8279元。

對此，婚姻仲介喊冤，表示自己是基於公益性質才幫男子介紹結婚，並沒有詐騙，且女方取走的金飾是結婚的金飾，男性的金飾也已經還給男子了。

▲桃園市陳姓男子前年與妻子離婚後，在其汽機車上偷裝定位器掌握行蹤，還在其臉書上指名道姓騷擾辱罵挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲男子向婚姻仲介求償95萬餘元。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

台南地方法院審理後認為，男子是否要跟仲介媒合的對象結婚，全看自己的決定，仲介無從置喙，就算女方不如男子的預期，也不能主張違反契約，雖然仲介在媒合的過程中一再向男子父親保證「女孩子不好一定換掉」，但這是指在結婚前，若男方不滿意，仲介可再為男子尋覓其他對象。

法院指出，結婚是出於自由意志，男子應該為自己的決定負責，另外，結婚金飾本就是男女雙方互贈的禮物，女方將金飾拿走，難以認定對男子有何損害，至於男子稱女方在當地有男友、假稱處女等語，2人婚姻並非真實婚姻，男子應該另行主張婚姻無效，向女方請求損害賠償，而不是向婚姻仲介求償。

法官認為，由男子所說的也可發現，男子的婚姻觀念建立在非常不平等的父權思想，並且極端物化女性，女方婚後可能是因此才無法繼續與他一同生活，這才返回越南，這屬於女方的居住遷徙自由，就算仲介協助女方買機票，也沒有潛逃的問題，將他的訴訟駁回。可上訴。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
愛莉莎莎認錯！宣布下架「喝油排膽結石法」2影片發聲了
快訊／大甲鎮瀾宮國運籤出爐！「小吉」家門自有保平安
林口夜市「竹籤剔牙」擦擦…串上食材烤來賣　網傻：這家生意超好
一張圖看開工前後天氣　北台灣轉濕冷時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

出生少了3分之1的手　19歲正妹樂觀取名「小雞腿」秀自信

相親認識老婆！台南男一知「不是處女」氣炸提告：被騙了…結局曝

嫩妹裸照遭外流！前男友威脅：現在乖乖聽話就刪掉　她竟不敢報案

愛子眼鏡掉計程車　三重警調監視器「40分鐘神比對」尋回

教吸毒上床…認識14天綠她男友！台南直播主曝「凌虐2天」經過

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田裡　女駕駛親友痛曝原因：她在加護病房

想出遠門貓咪怎麼辦？她花百萬打造46間獨立套房：我來顧！

快訊／桃園住宅9樓失火！獨居嬤過年慘死

拿房產換照顧！不孝兒一拿到權狀秒失聯　中風父心寒提告

跟網紅吵架拼出5億營業額！館長陳之漢混黑道欠債200萬一度想輕生

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

車禍輾斷腿！米克斯忍痛連開3刀　躺半年靠自己力量「努力站起來」

祖先顯靈？佛桌供茶「消失超快」　埋伏多日抓萌貓兇手：原來是你！

出生少了3分之1的手　19歲正妹樂觀取名「小雞腿」秀自信

相親認識老婆！台南男一知「不是處女」氣炸提告：被騙了…結局曝

嫩妹裸照遭外流！前男友威脅：現在乖乖聽話就刪掉　她竟不敢報案

愛子眼鏡掉計程車　三重警調監視器「40分鐘神比對」尋回

教吸毒上床…認識14天綠她男友！台南直播主曝「凌虐2天」經過

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田裡　女駕駛親友痛曝原因：她在加護病房

想出遠門貓咪怎麼辦？她花百萬打造46間獨立套房：我來顧！

快訊／桃園住宅9樓失火！獨居嬤過年慘死

拿房產換照顧！不孝兒一拿到權狀秒失聯　中風父心寒提告

跟網紅吵架拼出5億營業額！館長陳之漢混黑道欠債200萬一度想輕生

224.2萬起！Jaguar F-Type特仕跑車英國限量推出　紀念永遠的冠軍

瞎眼男長太帥「連娶13妻子」！挑時間輪流探望　狂生24個小孩

出生少了3分之1的手　19歲正妹樂觀取名「小雞腿」秀自信

刷牙時間到！米克斯「模範生坐姿」露白牙　網羨：別人家的狗

郭婷筠「害喜徵兆」狂吐　就醫檢查拚生第二胎落空

拐我女兒還敢胡牌！爸爸手抓麻將「死亡凝視」　她捕捉瞬間笑翻

蝙蝠俠、小丑世紀同框！4小時《正義聯盟》導演版曝預告

西螺太平媽「國運籤」抽到中平籤　命理師：前途昏暗，做事未必成功

收容所違建遭令拆遷！200隻流浪狗恐被迫「安樂死」...民眾急發聲

14天刮刮樂中3張！大安區彩券行「雙頭獎」　老闆娘樂：我的店超旺

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

社會熱門新聞

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田　親友痛曝原因

獨／台南直播主被擄！上銬脫光逼唱歌凌虐2天

認識14天綠她男友！台南直播主還原凌虐2天過程

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

快訊／桃園住宅9樓失火！獨居嬤過年慘死

獨／雲林輾殺黑狗畫面曝！小白悲鳴徘徊伴屍

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

館長混黑道欠債想輕生　靠電商營業額5億

嫩妹裸照遭外流！前男友：乖乖聽話就刪掉

飲酒店嗨玩18豆　吃屎哥慘被痛扁

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

台南直播主遭擄　爆送綠帽被尋仇

相親認識妻！台南男一知「不是處女」氣告

更多熱門

相關新聞

親戚問「薪水多少」　法律人神回1句…千人朝聖

親戚問「薪水多少」　法律人神回1句…千人朝聖

今天是大年初二，不少人會跟媽媽回娘家吃團圓飯，面對親戚開啟顧人怨的話題，到底該如何高EQ嘴回去？司法院也來參一咖，包括薪水、結婚與生孩問題，只要「簡單一句」就能讓長輩吃癟。

男友盼她飛香港同居　女列3好3壞猶豫了

男友盼她飛香港同居　女列3好3壞猶豫了

夫打LOL不上班！她想放生...1原因猶豫了

夫打LOL不上班！她想放生...1原因猶豫了

菲學者投書《日經》讚台灣抗疫成績

菲學者投書《日經》讚台灣抗疫成績

26歲鮮肉徵姐姐女友：40歲以下　萬人驚呆

26歲鮮肉徵姐姐女友：40歲以下　萬人驚呆

關鍵字：

仲介越南結婚

讀者迴響

熱門新聞

合照比OK手勢　環球影城員工開除

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

起底愛莉莎莎高學歷背景！

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田　親友痛曝原因

她孕期慘遭性侵！生下寶寶根本不像老公

11°C開工爆凍返冬！恐有冷氣團

國道北上車潮塞爆　時速低於40公里

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

1小時喝掉7.2kg紅豆湯！　當年大胃王女帝是她

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

更多

最夯影音

更多
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面