相親認識老婆！台南男一知「不是處女」氣炸提告：被騙了…結局曝

▲台南男婚後知道妻子不是處女，妻子還將結婚金飾帶走後神隱，認為遭詐騙，怒告婚姻仲介。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南一名男子花錢到越南相親，事後發現老婆不是處女，在越南還有一名男友，老婆婚後帶走金飾買機票一去不回，他覺得自己受騙告上法庭，要婚姻仲介賠償他精神撫慰金、機票、仲介等費用共95萬餘元。但法官反批他極度物化女性，老婆是否為適合結婚的對象，他應該要自行判斷，將他的訴訟駁回。可上訴。

男子主張，2019年3月11日仲介向他收取費用後，打包票女方人品沒問題，帶他到越南相親結婚，沒想到事後他才發現，老婆的交友歷史並不像自稱的如此單純，不僅在越南有一名男友，還不是處女，被他發現後，又在臉書封鎖他以及他的父親。

他向婚姻仲介表示，要解除婚約，但仲介卻告訴他，這臉書帳號並非女方使用的，使得女方順利入籍台灣。不料，老婆婚後竟然趁著家人不注意，將家中所有黃金偷走，還在婚姻仲介的接應下，買機票潛逃回越南，認為婚姻仲介違反契約，提出民事訴訟，要求仲介賠償他前往越南食宿、機票、仲介費、被老婆帶走價值10多萬元的黃金，以及求償精神撫慰金50萬元等，總額共95萬8279元。

對此，婚姻仲介喊冤，表示自己是基於公益性質才幫男子介紹結婚，並沒有詐騙，且女方取走的金飾是結婚的金飾，男性的金飾也已經還給男子了。

▲男子向婚姻仲介求償95萬餘元。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

台南地方法院審理後認為，男子是否要跟仲介媒合的對象結婚，全看自己的決定，仲介無從置喙，就算女方不如男子的預期，也不能主張違反契約，雖然仲介在媒合的過程中一再向男子父親保證「女孩子不好一定換掉」，但這是指在結婚前，若男方不滿意，仲介可再為男子尋覓其他對象。

法院指出，結婚是出於自由意志，男子應該為自己的決定負責，另外，結婚金飾本就是男女雙方互贈的禮物，女方將金飾拿走，難以認定對男子有何損害，至於男子稱女方在當地有男友、假稱處女等語，2人婚姻並非真實婚姻，男子應該另行主張婚姻無效，向女方請求損害賠償，而不是向婚姻仲介求償。

法官認為，由男子所說的也可發現，男子的婚姻觀念建立在非常不平等的父權思想，並且極端物化女性，女方婚後可能是因此才無法繼續與他一同生活，這才返回越南，這屬於女方的居住遷徙自由，就算仲介協助女方買機票，也沒有潛逃的問題，將他的訴訟駁回。可上訴。