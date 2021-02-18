Google讓步了！每年最高付15億給澳洲媒體

▲Google將支付澳洲媒體「巨額款項」。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

澳洲政府擬頒布新法，要求科技巨頭Google和Facebook在引用新聞內容時向當地媒體付費，雙方對法案難達共識、僵持許久，不過Google近日和多間澳洲媒體達成協議，其中光是「西部七號傳媒集團」（Seven West Media Ltd.）每年最高就可獲得15億台幣。

根據美聯社報導，澳洲財政部長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）在15日表示，澳洲和Facebook執行長祖克柏 （Mark Zuckerberg）、Google執行長皮采（Sundar Pichai）進行會談後，取得了重大進展，且即將達成重要付費協議。

Google早和全球多國媒體達成協議，近日也對澳洲讓步，2周前宣布和7間澳洲小媒體網站談妥，不過並未公開付費金額。

投資銀行JPMorgan就預估，澳洲「西部七號傳媒集團」（Seven West Media Ltd.）每年可從Google獲得3950萬至6920萬澳幣（約8.6億至15億台幣），另外其競爭對手「九號台娛樂」（Nine Entertainment Co Holdings Ltd）也和Google簽約，預計未來5年內可獲得超過3000萬澳幣（約6.5億台幣）。

Google和媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的澳洲新聞集團（News Corp）也在當地17日達成最新協議，該集團旗下有多間重量級英語媒體，包括美國《華爾街日報》、《紐約郵報》，英國《泰晤士報》、《太陽報》，澳洲的天空新聞等，將在談定的3年協議中收取「巨額款項」，但未透露金額。