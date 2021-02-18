臉書槓上澳洲！　宣布Facebook平台「全面封殺」澳洲新聞連結

▲臉書與澳洲政府槓上。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲政府將在未來幾周通過針對臉書、谷歌（Google）等數位平台，應付費給當地新聞媒體的法規；然而與達成協議願意付費的谷歌不同，臉書周三（17日）宣布新社群政策，不再允許澳洲媒體的新聞登上臉書，用戶也無法再將澳洲媒體的新聞在臉書上分享傳播。此一限制範圍擴及全球，代表臉書將澳洲媒體在平台上全面噤聲，以回應澳洲政府的舉措。

BBC報導，澳洲政府此前曾稱臉書對即將通過的法律內容存有誤解；澳大利亞競爭與消費者委員會（ACCC）則表示，他們正在起草新的法規，讓政府能夠衡量科技巨頭們與新聞媒體業者間的差距。

臉書對於澳洲政府的施壓則採取強烈回應，並稱即將通過的新法規內容，是基於對臉書平台與用戶之間關係的一大誤解。該公司17日宣布一項新的社群政策，痛陳新法規迫使臉書不得不做出艱難決定，「試著遵循一個忽略平台與用戶關係真實性的法規，或是不再允許澳洲新聞內容再出現在我們的平台上。帶著一顆沉重的心，我們選擇了後者。」

這項新的社群政策，讓在澳洲的臉書用戶無法再在這個平台上看到或分享新聞內容，澳洲新聞媒體則被禁止在臉書上分享或張貼任何新聞。這項規範全球適用，所有用戶都不再被允許張貼、轉發來自澳洲新聞媒體的任何內容。

根據澳洲媒體指出，臉書已經開始實行這項政策，許多用戶已經開始回報無法在他們的臉書頁面上看到新聞內容。

澳洲將訂立的這項法律，將強制臉書、谷歌等大型數位平台與澳洲新聞業者接觸，就搜尋結果與動態牆上的新聞內容達成付費協議，實現「新聞有價」並保護當地新聞業者的生存，若雙方未能達成協議，則由政府介入制定價格。

不同於始終採取強硬立場的臉書，谷歌選擇與澳洲七西傳媒（Seven West Media）、九號電視網（Nine Entertainment Co.）以及澳洲新聞集團達成分潤協議，繼續讓新聞出現在搜尋結果中。