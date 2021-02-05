　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／愛的亡靈　被賀爾蒙操控的姦夫淫婦

文／賴賴

▲▼愛的亡靈。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

電影流暢好看，非常像是日本古裝版的玫瑰瞳鈴眼，果然是真實故事改編，這種爬牆妻聯合情夫謀殺老實夫的橋段，幾乎年年有，從西門慶開始的潘金蓮，就開啟了武大郎悲哀，樸實的鄉村視覺和沒有文化的美豔妻子，單純的環境生態，人類卻因個人私慾而殺害丈夫，人性的卑劣實在難以估算。

雖然是老電影，不論是電影製作，劇本編排，剪輯俐落，視覺力道恰到好處，而壞人終於良心譴責也算是中等壞人，劇本沒有時代差距，整體感是好看的，雖然是限制級，不過導演操作情色橋段非常到位內行，婚外情沒有拍得美輪美奐，卻也不會因情色而感到髒，女主角身材很好。

老電影仍可以細細品嘗，非常有原始風味的特色作品。


片　　名：愛的亡靈
英文名稱：Empire of Passion
類　　型：愛情、劇情
上映日期：2021-01-22
片　　長：01時45分
導　　演：大島渚
演　　員：藤龍也(Tatsuya FUJI) 、 吉行和子(Kazuko Yoshiyuki) 、 川谷拓三 、 小山明子
國　　家：中國
語　　言：國語
發行公司：傳影互動


劇情大綱

在民風純樸的鄉間，車夫儀三郎之妻阿石，被浪蕩子豐次誘惑，紅杏出牆。經常偷情約會的兩人，在一個暴風雪之夜，豐次再也難以忍受儀三郎的存在，獨占阿石的慾望高漲，趁勢灌醉儀三郎且將他勒死，並將屍體棄於枯井中。畏罪愧疚的豐次滿懷不安，每天都將樹葉掃進井裡，深怕被村民發現他的屍首。隨著儀三郎託夢的靈異現象不斷出現，奇聞傳遍全村，開始議論紛紛，束手無策的豐次和阿石深知真相難以繼續掩埋，再度來到枯井前。眼見兩人又動念犯殺意之時，他們與儀三郎的鬼魂不期相遇……

【關於電影】

真實事件改編 《愛的亡靈》奪坎城影展最佳導演
新浪潮反叛大導《感官世界》姊妹作 犀利寫實暗黑物語
《愛的亡靈》是大島渚繼《感官世界》之後的又一情慾力作，兩片被以姊妹作相稱，

《愛的亡靈》改編自車夫儀三郎真實事件，主角們的愛慾與恐懼，此消彼長，同時愛慾與反抗持續綿延糾纏，影評盛讚「延續著《感官世界》，《愛的亡靈》繼續對人類性問題的深刻探討。」

大島渚展現肉體慾望的被稱之為「情色」的作品，強調傳統女性的情慾為其帶來的罪行與死亡，片中依然對「性」作了最坦誠的展示，用最極端的方式表現兩性的性慾狂潮。大島渚再展犀利而寫實的手法，深刻探討人與社會關係殘酷且暴力的真相，透過犯罪和性愛題材，直指社會現實及批判政治威權。《愛的亡靈》讓大島渚榮獲坎城影展最佳導演獎，為他在國際影展獲得之最高榮譽

。日本知名作曲家武滿徹為本片的所譜的配樂廣獲讚譽，也於當年度榮獲日本金像獎與每日電影獎最佳配樂殊榮。

大島渚情慾世界不僅只是慾望 犀利批判社會

▲▼愛的亡靈。（圖／yahoo）

▲姦夫淫婦合力將老實的老公屍體投入井裡。

▲▼愛的亡靈。（圖／yahoo）

▲小老闆無意間發現無業男整天丟枯葉至井里。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
波多野結衣癱瘓Clubhouse！大咖女優齊聚　5千人塞爆「
鮪魚質疑雞排妹「不喜歡可以拒絕」：為賣生活用品踐踏他人尊嚴
雞排妹控曾國城壓胸！　當天同場目擊藝人「還原關鍵現場」
劉樂妍怒揭「大陸演藝圈黑幕」！　痛斥遭職場霸凌：我真的受夠了

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／愛的亡靈　被賀爾蒙操控的姦夫淫婦

瘋電影／無邪　自由係指以不侵犯領導人政治利益為依歸

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

拆家小隊沒電！哈士奇「捲成7肉球」排隊乖睡　網融化：像天使

謝金晶挺翁立友：百分之百相信他！　向蕙玲曝拍MV「他手放我肩膀都會抖」

疫苗有譜！COVAX首波供台出貨　最快2月獲分配...到貨1周可開打

瘋電影／愛的亡靈　被賀爾蒙操控的姦夫淫婦

瘋電影／無邪　自由係指以不侵犯領導人政治利益為依歸

森林人現在會認主人！速霸陸Forester DMS人臉辨識系統實測開箱

股匯同樂！新台幣早盤勁揚逾4角　來到27.954元

封關日早盤飆近150點！　台積電、聯發科領頭漲逾1%

阿金捲車底頭皮撕裂傷　獸醫驚險搶救…縫出一個「賓士疤」

最快明年問世！蘋果虛擬實境設備細節曝光

港版雞排妹！女歌手搭地鐵「屁股遭衝撞」手沾液體：覺得自己好髒

波多野結衣癱瘓Clubhouse！大咖女優齊聚　5000人塞爆「神祕小房」

何時能去日本玩？前台大醫曝「最樂觀時間點」　憂1變數害疫情延燒

IG公審網友沒禮貌被轟！ 陳彥婷認錯「失態了」PO文還原：受得了嗎

LINE也該大掃除！10招「帳號整理術」公開　1步驟杜絕廣告訊息

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

名家熱門新聞

被賀爾蒙操控的姦夫淫婦

小生：3招判斷男人對妳超有意思

7道超下飯的絞肉料理

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

尾牙抽獎順序亂排　比不抽還爛！

夢到貓咪代表什麼意思呢？

蕭培麗／喝一口千年之美

拓也哥，證實台灣病入膏肓

以不侵犯領導人政治利益為依歸

每個失蹤人口都有一個悲傷故事

名偵探柯南: 紅之校外旅行　

奧客：懂約炮潛規則　一試成主顧

奈奈：對付大男人主義的另一半

更多熱門

相關新聞

以不侵犯領導人政治利益為依歸

以不侵犯領導人政治利益為依歸

擁有幸福家庭的老好人，卻將執行死刑當作日常；一位不想執行死刑的義務役，準備與外頭的女友進行秘密計畫；與女友論及婚嫁的軍人，卻意外發現女友全家其實是反死刑陣線成員；從德國返鄉的女孩，發現叔叔有一個藏了多年的秘密。在國際影展獲獎無數的伊朗當代大師穆罕默德拉素羅夫，以四段式短篇結構，搭配隱喻及通俗劇手法雙管齊下，相互呼應直指問題核心，探討著伊朗這個全世界執行死刑最高的國家，直扣在這極權體制對人性的輾壓議題。

保護德國女學生的英國校長

保護德國女學生的英國校長

撒旦教需要獻處女血供品

撒旦教需要獻處女血供品

每個失蹤人口都有一個悲傷故事

每個失蹤人口都有一個悲傷故事

關鍵字：

瘋電影愛的亡靈賴賴大島渚導演藤龍也(Tatsuya FUJI)吉行和子(Kazuko Yoshiyuki)川谷拓三小山明子

讀者迴響

熱門新聞

曾國城《全民星攻略》「撞胸畫面」曝光！

曾國城回應全文：認識你，就會給一個擁抱

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

雞排妹「曾國城道歉我收到了」再嗆：翁立友向前輩多多學習

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

眾星發聲挺翁立友　網揭2大關鍵原因

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶

告「佔鞦韆遲緩男」男是6寶爸　法律高材生當清潔員

外送員送餐豔遇　小姐姐挑逗：肉償服務費

身心障礙男盪鞦韆等爸爸　民眾要求起身爆衝突

即／女騎士曝屍國1湖口段！盲駕撞護欄起身逃遭撞飛

雞排妹控訴翁立友性騷　曾國城點出關鍵：不會聊天不要出來賺錢

雞排妹控性騷　網點名下一個是他

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面