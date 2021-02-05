瘋電影／愛的亡靈　被賀爾蒙操控的姦夫淫婦

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看，非常像是日本古裝版的玫瑰瞳鈴眼，果然是真實故事改編，這種爬牆妻聯合情夫謀殺老實夫的橋段，幾乎年年有，從西門慶開始的潘金蓮，就開啟了武大郎悲哀，樸實的鄉村視覺和沒有文化的美豔妻子，單純的環境生態，人類卻因個人私慾而殺害丈夫，人性的卑劣實在難以估算。

雖然是老電影，不論是電影製作，劇本編排，剪輯俐落，視覺力道恰到好處，而壞人終於良心譴責也算是中等壞人，劇本沒有時代差距，整體感是好看的，雖然是限制級，不過導演操作情色橋段非常到位內行，婚外情沒有拍得美輪美奐，卻也不會因情色而感到髒，女主角身材很好。

老電影仍可以細細品嘗，非常有原始風味的特色作品。



片 名：愛的亡靈

英文名稱：Empire of Passion

類 型：愛情、劇情

上映日期：2021-01-22

片 長：01時45分

導 演：大島渚

演 員：藤龍也(Tatsuya FUJI) 、 吉行和子(Kazuko Yoshiyuki) 、 川谷拓三 、 小山明子

國 家：中國

語 言：國語

發行公司：傳影互動



劇情大綱

在民風純樸的鄉間，車夫儀三郎之妻阿石，被浪蕩子豐次誘惑，紅杏出牆。經常偷情約會的兩人，在一個暴風雪之夜，豐次再也難以忍受儀三郎的存在，獨占阿石的慾望高漲，趁勢灌醉儀三郎且將他勒死，並將屍體棄於枯井中。畏罪愧疚的豐次滿懷不安，每天都將樹葉掃進井裡，深怕被村民發現他的屍首。隨著儀三郎託夢的靈異現象不斷出現，奇聞傳遍全村，開始議論紛紛，束手無策的豐次和阿石深知真相難以繼續掩埋，再度來到枯井前。眼見兩人又動念犯殺意之時，他們與儀三郎的鬼魂不期相遇……



【關於電影】



真實事件改編 《愛的亡靈》奪坎城影展最佳導演

新浪潮反叛大導《感官世界》姊妹作 犀利寫實暗黑物語

《愛的亡靈》是大島渚繼《感官世界》之後的又一情慾力作，兩片被以姊妹作相稱，

《愛的亡靈》改編自車夫儀三郎真實事件，主角們的愛慾與恐懼，此消彼長，同時愛慾與反抗持續綿延糾纏，影評盛讚「延續著《感官世界》，《愛的亡靈》繼續對人類性問題的深刻探討。」

大島渚展現肉體慾望的被稱之為「情色」的作品，強調傳統女性的情慾為其帶來的罪行與死亡，片中依然對「性」作了最坦誠的展示，用最極端的方式表現兩性的性慾狂潮。大島渚再展犀利而寫實的手法，深刻探討人與社會關係殘酷且暴力的真相，透過犯罪和性愛題材，直指社會現實及批判政治威權。《愛的亡靈》讓大島渚榮獲坎城影展最佳導演獎，為他在國際影展獲得之最高榮譽

。日本知名作曲家武滿徹為本片的所譜的配樂廣獲讚譽，也於當年度榮獲日本金像獎與每日電影獎最佳配樂殊榮。



大島渚情慾世界不僅只是慾望 犀利批判社會

▲姦夫淫婦合力將老實的老公屍體投入井裡。

▲小老闆無意間發現無業男整天丟枯葉至井里。

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