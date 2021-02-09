瘋電影／T-34：玩命坦克　最高級的決鬥坦克對決

文／賴賴

瘋言瘋語：

意外的好看，沒想到坦克對戰可以如此靈活，原來納粹當時也打到蘇聯，不過俄國人不是省油的燈，果然透過俄羅斯製作的影片有俄國更厲害的感覺，原來坦克可以這樣玩，直覺就是遊戲代言的電影，但是製作得實在非常細緻，分鏡鏡位角度節奏，無可挑剔的爽片。

透過全世界看到每個國家眼中的德國納粹，都超級兇殘狠毒殺人不眨眼，只有俄羅斯給德國好評，一個眼光獨到且具備戰鬥實力的軍官，竟然如此有人性，還怕吵醒女朋友，果然軍中超無聊，整體節奏流暢好看。

除了俊男美女是一大亮點，導演的鏡位設計果然了得，超多空拍影像加速緊張節奏，厲害的攝影，第一次在電影中看到這麼多被炸掉的坦克，很不錯看說。

片 名：T-34：玩命坦克

英文名稱：T-34

類 型：戰爭、動作

上映日期：2021-02-03

片 長：02時19分

導 演：阿列克謝西多羅夫(Aleksey Sidorov)

演 員：亞歷山大佩托洛夫(Alexander Petrov) 、 文森茲凱佛(Vinzenz Kiefer) 、 艾琳娜史塔薛包姆(Irina Starshenbaum)

國 家：俄羅斯

語 言：俄語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

正值二戰如火如荼進行的1944年，一群勇敢無畏的俄羅斯士兵，試圖駕駛一台半毀的T-34戰車，從德軍的掌控中殺出重圍。為了所愛之人與祖國，他們將不計任何代價，誓死重返家園……

▲大量航拍視覺看打仗畫片很過癮。

▲納粹開著坦克直接來到俄羅斯佔領。

▲戰爭片運動感十足，就是兩方對戰。

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