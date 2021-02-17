丙烯槽車翻覆直擊！7小時才翻正　國1匝道、機捷中斷...林口如封城

記者陳豐德／新北報導

新北市林口區文化北路與中山高林口二南下匝道口，凌晨3時許一輛載滿丙烯氣體的槽車疑似在行駛途中過彎失控，最終在匝道口翻覆，除了造成林口交流道南下匝道封閉外，機捷A9也一度暫停營運；由於丙烯屬於高度易燃氣體，現場經紅外線評估溫度無升高後，約在10點20分順利排除路況，機捷也恢復全線營運。

▲開工日一輛槽車凌晨於林口翻覆，造成國道、機捷一度中斷。（圖／記者陳豐德翻攝）



經了解現場為一部載運丙烯之曳引車由桃園出發，行駛文化北路欲左轉林口交流道南下匝道，陳姓駕駛（42歲）自稱機械故障導致車速過快轉彎時翻覆，所幸現場無人受傷，陳男亦無酒精反應。

因曳引車運載丙烯屬易燃化學藥物，警消目前封閉國道一號林口B南下匝道及八德一路往桃園方向，並出動12名警力實施交通管制、疏導，協助排除現場障礙物，此外機捷A9也一度暫停營運，由於該輛槽車車總中22.74公噸，交通公司凌晨找不到大型吊車協助疏導，造成開工首日交通大打結。

警消到場後相當謹慎，因為只要有少許火花就會發生爆炸意外，在翻正過程當中使用紅外線評估槽車外表溫度有無升高，並使用氣體探測器確認氣體沒有外洩，直至10時20分才將槽車翻正恢復正常，機捷也於10時10分恢復全線正常營運。

▼警消擔心氣體洩漏發生爆炸意外，現場氣氛一度緊張。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼翻正過程當中警消不斷監控有無異常狀況。（圖／記者陳豐德翻攝）



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