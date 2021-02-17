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社會 社會焦點 保障人權

22歲女警巧繪Ｑ版蒙娜麗莎！預防「員警酒駕」　公民老師魂上身

▲▼ 自強所女警插畫家 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲黃淑旻從警兩年，當警察後仍不時替警局設計插畫。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

新興分局自強所的員警黃淑旻，警專35期畢業，目前22歲，讀高中時原本一心想當公民老師，但後來學測前有警專的學長姐到學校宣傳，過程中提到當警察可以幫助人，讓活潑外向的黃叔旻燃起興趣，加上家人也支持，所以毅然決然報名警專考試，順利上榜。

▲▼ 自強所女警插畫家 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼黃淑旻受訪時，現場畫出一幅女警拿春聯的Ｑ版插畫。（圖／記者黃子倩攝）

▲▼ 自強所女警插畫家 。（圖／記者黃子倩翻攝）

畢業後到自強所工作的黃淑旻，因為有「用圖文寫日記」的習慣，因此被同事發現繪畫方面的天賦，畢業後當警察半年就曾經幫忙畫過一張「防空演習」海報，從此踏上幫忙警界畫插畫這條路，黃淑旻說她最近一項作品就是為「高雄市政府防治員警酒駕海報、貼紙設計」活動，畫了4張貼紙參賽，她用世界名畫當構想，畫出拿破崙、梵谷以及蒙娜麗莎、戴珍珠耳環的少女員警Ｑ版圖。

▲▼ 自強所女警插畫家 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲女警黃淑旻描繪了拿破崙Ｑ版員警防酒駕海報。（圖／記者黃子倩攝）

黃淑旻談起在派出所的工作，有一次接獲銀行通報，一名65歲陳女臨櫃欲匯款名下大半現金，想把一家公司帳戶變成自己的約定帳戶，被銀行行員察覺異狀，通知員警到場處理，黃淑旻到場後，發現婦人早年買了些靈骨塔位，如今想要售出塔位，卻疑似遇到詐騙集團謊稱願意幫助婦人脫手塔位、要求婦人須前往銀行再匯一筆驚人費用，但陳婦卻完全不知道這家公司的資料。這時黃淑旻「公民老師魂」上身，給這婦人上了寶貴的一課，並保下婦人名下的存款。

▲▼ 自強所女警插畫家 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲女警黃淑旻描繪了蒙娜麗莎Ｑ版員警防酒駕海報。（圖／記者黃子倩攝）

黃淑旻說自己平常的興趣是畫畫跟彈琴，平常工作之餘，也幫分局繪製一些酒駕及交通安全宣導的文宣，而且她喜歡寫日記畫插畫記錄生活。黃淑旻回憶，有一次常訓測驗，因為自己打完靶成績不堪入目，於是畫了一張插畫自嘲自己，描繪出自己對於打靶的緊張，以及靶心都沒有中，人像靶紙又可以回收再利用一次了，或許就是這樣的樂天個性，讓她在處理民眾的報案事件時可以更輕鬆以對。

對這次替分局宣導品繪製封面圖，黃淑旻特別覺得身負重任，如何彰顯這就是新興分局的作品成了他最苦惱的點，於是她仔細揣摩各派出所建築特色，希望以輕鬆又不失真的線條描繪出建築物，果然成品獲得好評，而且讓人一看到就知道是「薯餅的風格」(註：薯餅是淑旻稱號)。對於未來還沒有明確勾勒，可能也還在摸索警察工作，目前自己就是做好份內工作的事，但知道的是自己要先充實工作上的技能及知識，才能應付日益變遷的社會型態。

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