WTO任命伊衛拉新秘書長　大陸商務部深夜急表態：眾望所歸！

▲前奈及利亞財政部長伊衛拉曾在世界銀行（World Bank）擔任25年的發展經濟學家。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

WTO（世界貿易組織）於當地時間15日宣布，任命奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）為新任秘書長，是首位女性及非洲出身的秘書長。大陸商務部隨即於當日深夜發表聲明支持，並稱結果是「眾望所歸」。

大陸商務部15日晚間聲明中指出，中方祝賀伊衛拉博士擔任世貿組織新任秘書長，伊衛拉博士長期從事發展中國家減貧和全球疫苗健康領域工作，擁有豐富的國際組織管理經驗。

「中方對她擔任世貿組織總幹事充滿信心。」聲明中表示，中方期待伊衛拉上任之後，促進世貿組織儘快恢復正常功能，推動世貿組織在抗疫合作、經濟復甦方面發揮更大作用，推動世貿組織第12屆部長級會議取得積極成果，推進世貿組織必要改革，維護和增強多邊貿易體制的權威性和有效性。

世界貿易組織（WTO）秘書長巴西籍的阿茲維多（Roberto Azevedo）2020年突然宣布提早離職，並於8月正式離任，新任秘書長人選在各方協調觸礁後，一直從缺至今，由4名副祕書長擔任代理秘書長。

去年經過層層遴選後，由伊衛拉和韓國產業通商資源部通商交涉本部長俞明希（Yoo Myung-Hee）兩位爭取秘書長職位，伊衛拉受到多數WTO成員支持，但川普政府表態支持俞明希，因此無果；直到拜登政府5日表示支持伊衛拉，隨後俞明希在5日宣佈退選。