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新春賞櫻去　桃園五酒桶山、龜山壽山巖觀音寺櫻花綻放好療癒

▲新春賞櫻去，桃園二處景點報您知

▲五酒桶山櫻花綻放，吸引民眾爭相拍照。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

被喻為桃園市蘆竹區最美後花園的五酒桶山，農曆年前滿山的櫻花陸續綻放，年假期間吸引許多民眾前往登山賞櫻；另外，龜山區壽山巖觀音寺櫻花園亦出現賞櫻人潮，民眾感謝年假好天氣，和家人好友相約登山健走和賞櫻，大口呼 吸新鮮空氣，遠離悶疫情！▲新春賞櫻去，桃園二處景點報您知

▲龜山區壽山巖觀音寺櫻花園的賞櫻人潮。（圖／壽山巖觀音寺提供）

尤其是，由五酒桶山入口南天宮出發，沿著登山步道一路前行，到步道終點最高處的崙頭土地公廟，除了參香祈福，土地廟旁視野遼闊，可以遠眺桃園機場飛機起降和日落所在，平時即吸引登山客到此駐足遠眺美景。▲新春賞櫻去，桃園二處景點報您知

▲屬於低海拔的「五酒桶山」是全家老小輕鬆健走的山丘。（圖／記者楊淑媛攝）

屬於低海拔山丘的「五酒桶山登山步道」，登山口就在南天宮的右側，從廟旁停車場進入，即可看見登山口。登山口右線寫著「五酒桶山海山之路」，是主要的步道；主路線的步道已鋪上水泥，出發不久，會遇到連續170幾級的水泥石階路，是熱心民眾鋪設的，以避免雨天路滑，造成民眾登山的意外，被稱為「迎廣愛心階梯」。▲新春賞櫻去，桃園二處景點報您知

▲五酒桶山登山步道終點的崙頭土地公廟。（圖／記者楊淑媛攝）

爬完這段階梯後，步道變為平坦好走，沿途可見綻放的櫻花，一路前行經過質樸而幽靜的山林小徑，登山步道的終點是崙頭土地公。崙頭土地公廟因位於五酒桶山稜脈的最前端，所以稱為「崙頭」。另外，龜山區壽山巖觀音寺廟宇後山的公園周邊，10多年前種植的數百株櫻花，每年都會在農曆春節陸續盛開，這幾年已成為桃園地區最佳的賞櫻景點之一。

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關鍵字：

新春賞櫻桃園五酒桶山龜山壽山巖觀音寺

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