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小六女身高167專攻小白球　警父扮桿弟陪她「繞半個台灣」練球

▲▼蘆洲三民所副所長陳品欣扮起桿弟，陪愛女練球。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲Annika的偶像為曾雅妮、謝禹玲，從國小便立志成為高球選手。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市蘆洲區一名派出所副所長為栽培愛女打高爾夫球，離開服務14年的台東縣警局，到新北市警局任職，每逢休假都帶著就讀國小的女兒前往林口揮桿練球，其女兒也十分爭氣，在去年越級挑戰高球協會所辦的比賽，在國中生中取得優秀成績，一路過關斬將，以第7名之姿進入高爾夫球國家代表隊受訓。

蘆洲分局三民派出所副所長陳品欣說，正在就讀國小6年級的女兒Annika從小跟在身邊，看爸爸打高爾夫球耳濡目染下，開始對小白球運動產生興趣，再加上整個家族都是柔道高手，Annika母親也在台東擔任柔道老師，因此都十分支持小孩的決定，覺得高爾夫球是可以當成職業經營的運動。

▲蘆洲三民所副所長陳品欣扮起桿弟，陪愛女練球。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲陳品欣時常扮起桿弟，陪愛女練球。（圖／記者游宗樺翻攝）

由於Annika以當高球選手為目標，在台東時，陳品欣每隔1、2星期就要從台東開車到台南，去讓教練培訓，但是為了找更好的培訓場所跟環境，發現林口有球場十分適合，因此特地將愛女送至台北，讓她能在週末時去球場培訓，而自己則是離開了服務14年的台東縣警局，北上任職只為在愛女旁幫忙揹球具，當起桿弟。

陳品欣提到，因警務所需不能隨便離開駐地，因此讓愛女住在士林親戚家，考量許多高爾夫球賽都是在國外舉辦，到時Annika在全世界比賽時都要靠自己，加上女兒是家族中年齡最大的小孩，藉此培養她獨立自主的生活能力。

對於Annika的球技表現，陳品欣笑說，女兒身高167公分，在同齡中算是鶴立雞群，在去年國小高球聯賽中，Annika順利奪得國小高年級女生組109年總冠軍。而在體格較好、擊球距離較遠的情況下，Annika特地在協會比賽中越級，與國中生一起比賽，在去年一路過關斬將，以第7名之姿擠進前8強，取得U16高球國家代表隊資格，也曾在18洞球場打出68桿的好成績。

▲蘆洲三民所副所長陳品欣扮起桿弟，陪愛女練球。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲陳品欣有時在旁關心，留意愛女的揮桿表現。（圖／記者游宗樺翻攝）

陳品欣表示，Annika從小崇拜曾雅妮，而現在更喜歡謝禹玲多一點，每逢假日會帶她去看偶像比賽，每每遇到偶像打球Annika都會很興奮，會在旁觀察人家如何揮桿。雖然時值寒暑假女兒會想回台東，但仍克制返家的慾望留下打球，媽媽還曾跟Annika說，人家都在台北練球，而妳從台東到台北練球，妳距離最遠，夢想應該要最大！

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