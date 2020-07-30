李登輝最愛的小白球　那一年他邊打邊解釋兩國論





▲李登輝。（圖／達志影像／美聯社）

政治中心／綜合報導

提到前總統李登輝，許多民眾會立刻聯想到他最喜愛的運動是「高爾夫球」，而這項運動也是他執政時期一項「重要的外交工具」。1993年，李登輝和遠道而來已故美國總統老布希（George Herbert Walker Bush）一同打高爾夫球，以球會友英姿令人印象深刻。

老布希和李登輝一樣，都是民選總統，也都崇信民主政治，以及喜歡打小白球。老布希在1993年1月卸任美國總統，同年11月16日，他就與夫人芭芭拉（Barbara Bush）一同來台灣訪問3天，時任總統李登輝夫妻、外交部次長、外交部北美司長、美國在台協會處長、美國國防部前助理部長等人均前往中正機場（今桃園機場）親自接機。

老布希在台灣發表「後冷戰時期的亞洲及崛起中的台灣」、「美國、太平洋盆地邊緣地區國家及世界新秩序」等演講之後，還和李登輝在淡水「以球會友」，一起打了場高爾夫友誼賽，結果輸給了對方，看得出來李登輝的好球技。

▼已故美國總統老布希。（圖／達志影像／美聯社）

然而，小白球在社會與政治新聞上也掀起了不少話題，在李登輝擔任總統的倒數第3年，爆發震驚全台的「白曉燕命案」。1997年4月14日，白曉燕遭到陳進興等人綁架，並且在21日被撕票；然而陳進興等人卻在事後不斷謊稱，白曉燕還活著，使白冰冰召開記者會，呼籲李登輝要重視島內治安，卻在28日發現白曉燕遺體，引起全台民眾不滿。

李登輝對此表示震怒和難過，當時兼任行政院長的副總統連戰也親自到白冰冰家中慰問，兩人隨即趕往高爾夫球場打球，讓辦案警力調去開道，不但沒有平息民眾怒火，還火上加油，促成了100多個社會團體共同發起「504悼曉燕，為台灣而走」大遊行，有近5萬民眾走上街頭高喊「總統認錯，撤換閣揆」口號，時任政務委員馬英九還為此辭職，抗議當局對此案處理不當。

第二波大遊行活動中，數萬民眾跑到總統府前抗議示威，還用雷射等方式將「認錯」2字打在總統府建築上。在龐大的社會輿論壓力下，李登輝不得不同意修憲，並在7月撤換閣揆，也延伸出連戰辭掉行政院長職務的政治效應。

▼台灣1997年「504悼曉燕，為台灣而走」大遊行。（圖／達志影像／美聯社）

其實除了碰上白曉燕命案的時間點之外，其他事件話題還包括：「台灣土地面積小、多山，卻有80幾家高爾夫球場，使人質疑不符合土地開發利用原則」、「打高爾夫需要車子和裝備，但在當時價錢不低，會員證甚至動輒數百萬，與民眾生活差距太遠」、「高爾夫球場破壞水土保持，但因為是高官去打球，主管機關不取締」，以及許多政壇人士在球場上「球敘」，給人「金權政治」印象，認為這種行為悖離民意，不清楚民間疾苦，若能真誠為百姓做事，再熱愛打球，社會大眾也會欣然接受。在504大遊行後，李登輝打球的畫面就開始在鏡頭前減少。

▼當年白曉燕命案，立委在1997年5月13日要求政府道歉。（圖／達志影像／美聯社）

李登輝在1999年7月9日接受《德國之聲》時拋出「兩國論」，將兩岸關係重新定位成「國家與國家」，造成兩岸關係緊張，美國國務院緊急在13日回應「美國堅守三不政策，不支持兩個中國」，希望兩岸恢復對話，時任美國總統柯林頓也在18日主動致電給時任中國國家主席江澤民，重申美國對「一個中國」的承諾，強調美國在台灣問題的政策上沒有改變。

到了20日，美國派時任美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）來台了解真相，李登輝則在23日接見卜睿哲。李登輝和卜睿哲一邊打高爾夫球，一邊向對方解釋，他發表的「國與國關係」，是「以國家元首身分反映出多數人民心聲，是一種民主國家尊重民意的展現」，自己對大陸政策沒有改變，也堅決反對台獨。

事隔5個月，面臨台灣進行2000總統大選，李登輝便在12月11日邀請卜睿哲進行高爾夫球敘，準備參選的時任副總統連戰也於該周和卜睿哲會晤，雙方就總統大選情勢發展，以及未來台美雙邊互動關係進行晤談。不過當時有參加高爾夫球敘的人士指出，這場球敘完全是聯誼性質的社交場合，雙方都沒有談到太嚴肅的政治話題，幾乎都在講球技和杆數。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

▼李登輝和卜睿哲（Richard Bush）打球的同時，也表達兩國論只是反映多數人民的心聲。（圖／達志影像／美聯社）

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