　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

用「加味」解決「無味」　你以為的滋味不是食物真原味

▲超市,結帳（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲丹麥的研究團隊發現，葡萄酒愛好者和啤酒愛好者在採買食物是有大大不同。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

精選書摘
作者／馬克‧史蓋茲克
摘自／《美味陷阱：你吃的是食物不是食物！揭發假天然、真添加的味覺騙局》

2002年9月，4位丹麥科學家開始研究人們購買雜貨的收據，因為他們想知道喝葡萄酒跟喝啤酒的人，在採買食物時有哪些不同的習慣。

多年來，科學家一直在與葡萄酒的未解健康之謎奮戰。愛喝葡萄酒的人似乎比較不容易罹患心血管疾病和某些種類的癌症，但是沒人知道原因。多年來，科學家付出了大量心力，仔細研究葡萄酒中有哪種植物次級代謝物對人類會產生神奇功效，並且將之轉變成藥物（白藜蘆醇就是其中之一）。而丹麥的研究團隊則採用不同的角度，他們不需要借助氣相層析儀，而是要利用收據，藉此了解健康的葡萄酒迷在超市還會購買哪些物品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他們總共檢視了來自98間不同超市的350萬筆交易紀錄，發現葡萄酒愛好者和啤酒愛好者會購買的東西不同。買葡萄酒的人比較喜歡把橄欖、低脂乳酪、蔬菜水果、低脂肉類和茶類放到推車中；啤酒愛好者則較偏愛洋芋片、番茄醬、人造奶油、糖、即食肉類和可樂汽水等飲料。

與其說葡萄酒的愛好者因為喝酒而讓身體健康，不如說是因為他們對葡萄酒的喜愛而獲得健康。對於這些人來說，美味不一定來自高熱量；他們也比較不像熱量殭屍，而是更接近一九二六年剛在蹣跚學習營養智慧的人。這些結果指出，最好的健康指標並非營養素，而是來自於人們認為美味的食物。你喜歡吃什麼，就會像什麼。

我也有類似的看法，不過這是我由炸雞這種食物所得到的結論。事實上不只是炸雞，還包括草飼牛肉、水果狂熱症、不加糖的咖啡，以及現在才出現的意外祕密新寵—甘藍菜和芽球甘藍，都讓我產生這種推論。

這些都是讓人產生頓悟的食材。我啟程尋找所能找到的最美味食物，享受杜卡斯熱切希望能在餐廳中讓客人享用的食材。我開始不在咖啡中加糖，體重也減輕了，我不再受到飽食後類似宿醉症狀的折磨，最重要的是，食物的味道改變了，變得更讓人滿足，就像是在熱天長跑後的飲用水那般，能讓人消暑解渴。

當初，在味好美的科技創新中心時，我曾與該公司的首席科學家哈米德．法里迪（Hamed Faridi）談話。他告訴我該公司正資助研究香料與健康之間的關聯性。我問他，人們是為了味道而吃香草和香料，但為何這些食材也會有讓人健康的額外好處。法里迪的回答和我的看法相同，他說：「平淡無味的東西本質上就是不健康的。」

▲多力多滋,零食,餅乾,垃圾食物（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲因為「添加物」，讓平淡的多力多滋變得更有滋味，讓人越吃越上癮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

這個答案讓我越想越有道理。用來油炸的炸雞平淡無味，還含有大量ω-6脂肪酸，更別提在味道根本比不上傳家雞肉。多力多滋本來也是平淡無味的，以前人們都會沾上豆醬或是莎莎醬這類的真食物一起入口，但現在多力多滋覆滿了化學添加物，好披上食物的外衣。奶昔就像食物成癮的老鼠所吃的飼料，也是毫無味道，因此需要種種的合成香料加以掩飾。那些高產量的番茄、紅蘿蔔和綠色蔬菜，能食用的部位都味如嚼蠟，所以人們不想吃，或是得淋上油膩的沙拉醬或醬汁，但這樣做同時也失去了營養。

食物的問題就在於「味道」這件事。半個世紀以來，我們一直生產人類應該吃的東西：水果、蔬菜、全穀物、未加工的肉類，但是這些產品已逐漸失去美味。同時，我們也一直製造人類不應該吃的東西，像是洋芋片、速食、冷飲、餅乾，而且這些食物也越來越令人上癮。

這種種現象，可以簡化成我所謂的「味道守則」，如下：
●人類是會尋找味道的動物，人類從食物中得到的樂趣，是經由體驗味道而獲得的，這種樂趣非常強大，只有意志力最強的人才能抵抗。
●在自然界中，味道和營養有密切的關聯。
●合成香料的技術既打破也混淆了這些關聯性。

《美味陷阱》（圖／時報出版提供）

★本文經時報出版授權提供，摘自《美味陷阱：你吃的是食物不是食物！揭發假天然、真添加的味覺騙局》

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
莫彩曦來台定居！　申請「就業金卡」移民署准了
小嫻痛揭「民宿被破壞」！血染床單　衛生棉黏牆上
狂違停講不聽！鄰居照三餐檢舉「逼出奧步」　網揪弱點笑了
明天搶喝1元美式、買1送1！　超商「開工優惠」一次看
她身材比當媽前還辣！　跟15歲女兒合照簡直姊妹

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國5北上10點後湧車潮！時速40↓恐塞10小時　午後「地雷路段」曝

兒只收到一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網一看紅包袋全哭了

GO點數大漏洞　SOGO驚爆多店員工竊發票換現金

幫這一位送餐「他大膽違停」還笑了！外送員有共鳴：叫我直接停

獨／A321neo機腹「貨運滿載」　聶國維：星宇逆勢營運虧損有限

快訊／部桃「剩2人血清結果未明」　陳時中1400說明

拜財神避開地雷供品　「拉籽水果」會大漏財

高鐵今再加開2班對號座「北返列車」　左營站出發各站停靠

獨／疫情鎖國K董聶公藍海行銷　星宇小舖商品秒殺！企業形象登峰

斜槓茶農遇上枇杷女孩！攜手創造六級化農旅服務：延續好滋味

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

滾動！8kg胖橘貓不爽就「變成球」快速翻3圈後裝沒事...媽笑到岔氣

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

過年走春一位難求！2遊客爆口角　男人肉占位遭勸反嗆：你法律系？

國5北上10點後湧車潮！時速40↓恐塞10小時　午後「地雷路段」曝

兒只收到一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網一看紅包袋全哭了

GO點數大漏洞　SOGO驚爆多店員工竊發票換現金

幫這一位送餐「他大膽違停」還笑了！外送員有共鳴：叫我直接停

獨／A321neo機腹「貨運滿載」　聶國維：星宇逆勢營運虧損有限

快訊／部桃「剩2人血清結果未明」　陳時中1400說明

拜財神避開地雷供品　「拉籽水果」會大漏財

高鐵今再加開2班對號座「北返列車」　左營站出發各站停靠

獨／疫情鎖國K董聶公藍海行銷　星宇小舖商品秒殺！企業形象登峰

斜槓茶農遇上枇杷女孩！攜手創造六級化農旅服務：延續好滋味

習近平：排除貧困地區的小康　就沒有建成小康社會

美軍駐伊拉克基地附近遇襲　3火箭彈接連炸！釀大火1死6傷

反壟斷盯上網約車！陸交通部：別以為大了就不能倒

黃心華：民進黨政治人物罹患「政治近視」　只求當下打臉對手

吳宗憲「內湖一條街買10戶」！　付3億現金買豪宅…超狂買房法曝光

又是生日選號！中年夫婦回娘家幸運刮中百萬大獎

YouTuber百萬網紅莫彩曦來台定居！　申請「就業金卡」移民署准了

搶贏大都會！　洋基1年400萬美元簽下強力牛棚威爾森

謝淑薇二度遭破發球局　大坂直美6比2拿下首盤

台積電男年薪200萬「每天一杯手搖飲」卻追不到店員　網曝關鍵2字

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

生活熱門新聞

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

6年相親20次！一交往「每周至少噴8千」慘遇曝光

快訊／冷氣團要來了「最低溫探8℃」　變天轉雨時間曝

電話不通！外送員門鈴一按「妹子衝出求救」

開工日冷氣團報到　探10度時間點曝

「6生肖」今年財運旺爆五顆星

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

刮刮樂「連中3張」！下一秒卻悲劇了　她崩潰哭

「開工急凍大變天」今晚轉雨！　寒流恐襲連3天探8度

PTT女神小馮穿襯衫「露香肩」！戴眼鏡素顏曝

小兒科醫師反對幼童看鬼滅　3原因曝光

愛莉莎莎4度道歉　蒼藍鴿籲停止攻擊

2021年財運揭曉！金牛走大運、巨蟹開紅盤

更多熱門

相關新聞

狗狗版「CIAO肉泥」特價79元

狗狗版「CIAO肉泥」特價79元

狗狗版的「CIAO肉泥」來囉！東森寵物雲商城【INABA汪啾嚕】犬用肉泥4入組特價79元，日本原裝進口添加綠茶消臭配方，無添加防腐劑，嗜口性高汪星人超愛！4種口味滿足毛小孩不同的需求，2月18日前下單還能享有滿2000折200的優惠，買到賺到喔！※CIAO為日本INABA公司的貓咪食品品牌

5大食物「害你不性福」　研究證實：肉是勃起障礙元凶

5大食物「害你不性福」　研究證實：肉是勃起障礙元凶

北極熊棉花糖一咬「保證後悔」

北極熊棉花糖一咬「保證後悔」

比利時「蓮花餅乾」變軟綿綿睡衣

比利時「蓮花餅乾」變軟綿綿睡衣

吃助眠食物較好睡？研究揭「超驚人真相」　都只是安慰劑

吃助眠食物較好睡？研究揭「超驚人真相」　都只是安慰劑

關鍵字：

食物合成香料味道營養

讀者迴響

熱門新聞

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

輾狗男遭公司開除　老闆：明天不用來上班

愛莉莎莎低頭道歉…曖昧男網紅「約泡」力挺

AV女優罵髒話爆紅　悲慘身世曝：只有上床感覺活著

拍床戲褲襠凸一塊！3男星錄影疑起「生理反應」

西濱遇「賓士房子」　網：閃遠點

初四國道驚見「人造銀河」！網塞到哭

六月買房滾錢「10年狂賺3800萬」

重機「射穿」轎車右門騎士全身骨折

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

臨停擋入口！遭BMW「神級倒車」封印　車主歉：你厲害

少婦午休躲廁所跟老闆啪啪啪　綠帽夫崩潰

兒子在日本6年未返台　罹癌婦最後心願落空

麥當勞冰淇淋機內部曝光！18萬網看傻

更多

最夯影音

更多
半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住

半路遇到野狗狂吠追車要冷靜！ 他「下秒急煞」浪浪全傻眼停住
輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

輾狗駕駛靈堂下跪：我才是畜生　誓做公益補償浪浪...小黑闔眼了

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

201kg法國肥肚男下決心減重！　苦練3年怒甩130kg網讚：超勵志

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

勇汪咬點火鞭炮！炸完全家炸狗窩　 超嗨狂奔...2萬網驚：虎爺轉世？　

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

雲林輾狗男「開小號」600字道歉 主動投案：放過家人！錯由我來擔

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面