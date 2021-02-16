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5秒測出砲兵座標！　新偵查系統「盤尼西林」入列俄羅斯軍方

▲▼俄羅斯「盤尼西林」砲兵偵察系統。（圖／翻攝微信）

▲俄羅斯「盤尼西林」砲兵偵察系統。（圖／翻攝微信）

記者邱茀濱／綜合報導

俄羅斯研發的最新型砲兵偵察系統「盤尼西林」，目前已經交了第一批貨給俄羅斯軍方。據悉，此系統能在零下40度到50度的溫度下，全天候有效的工作，並在不到5秒鐘的時間測定出單一發射目標的座標。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄羅斯維加康采恩總經理維亞切斯拉夫·米赫耶夫透露，「2020年12月按合同向訂貨方交付了第一批（盤尼西林砲兵偵察系統）。」

「盤尼西林」系統用於偵察身管炮和火箭炮，以及防空導彈和戰術導彈的發射陣地。該系統能鎖定射擊及爆炸的聲音信號和熱信號，測定敵人武器的準確座標，然後將其錄入電子地圖。

值得注意的是，此系統不僅能快速測定出敵方的精確座標，且在接收信號時不會發生任何信號，隱蔽性相當良好。而天氣狀況也不會對這款偵察系統產生影響，整個獲取訊息、整合的過程都完全不需要人工參與。

公開資料顯示，與大多數其他類似系統不同的是，「盤尼西林」利用熱偵察和聲偵察相結合的全新原理測定敵人的精確位置，而不是利用雷達，因此不可能對它進行電子壓制。不過，新型偵查系統在實戰中的表現如何，仍有待觀察。

事實上，俄羅斯軍隊2021年將接收各種新型裝備近3,500件，其中包含軍艦、導彈、戰機、直升機及防空導彈系統，其中備受矚目的是S-500「普羅米修斯」防空導彈系統，這是全球第一款有能力對抗太空目標和高超音速武器的系統，甚至被評為全球最先進的防空系統。公開資料顯示，S-500射程為600公里，可獨自探測並同時打擊數十個飛行速度為7公里/秒的空中目標。

其實，俄羅斯技術集團總裁切梅佐夫（Sergey Chemezov）曾透露，有些國家有意採購俄羅斯S-500，具體是哪些國家還不能透露，但這其中包括那些已經「從我國採購S-400的國家（中國、土耳其）」。

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