職業飛手！無人機隊超夯　明道大學打造「智農新世代」

▲明道大學培訓操作無人機人才。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化農村人口老化及外移，導致從農人力大幅短缺，明道大學精緻農業系，積極導入農用無人機培訓課程，與台灣研發自製無人機公司佐翼科技、及作田人智慧農業的專業飛行教官產學合作，培訓及輔導學生免費考照，首批已有35名學員考取可操控植保機的G2級證照，合格率高達95%，成果傲視全國。

彰化縣農業處處長邱奕志說，由於農村人口老化及外移，台灣從農人力大幅短缺，植保機已成為務農最佳幫手，從魚群勘查、農業噴藥、作物管理，到農損調查，無人機在農業的應用發展迅速，尤其是防治藥劑噴灑與田間施肥這些重度仰賴人力的工作，因為植保機的使用，讓務農效率明顯提升。

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議長謝典林也對明道植保機的培訓讚譽有加，並表示政府對於農用無人機管理已走向證照化與制度化，操控植保機必須經過嚴格的學術科考試，農業代噴飛手除了必須取得無人機操作證照，還要多考一張農業代噴證照，因此，可操控大型無人機的G2級專業證照，除了農用，還可以運用在檢測彰化外海或離岸的發電機，是一張燙金的證照，這支年輕學生機隊，未畢業就已是具有最夯證照的職業飛手，絕對是農業科技新貴。

已經考取證照的大二學生曾宗修說，今年4月開始，要有法人資格及證照的專業飛手才可以作無人機的施藥，學習過程中發現，植保機能定速定位，可以確保施藥人員與農業環境的安全距離，在電腦中輸入參數後，就能自動計算出航線、噴灑藥量和角度，藥量及液肥的使用更精準、用量更少，讓務農省工又安全，植保機很適合用在稻田及玉米田的施肥與病蟲害防治。

曾宗修也說，學習過程最困難的是，空中施作的穩定性，飛行高度及施藥高度不能超過作物頂端4公尺，還要注意風速，速度要保持在每秒3公尺以下，才能避免飄散。身為農家子弟，未來想要累積更多田間的空中施作的實務操作經驗，將所學的農業知識紮實的銜接農務經驗，除了可以增加自己務農的收入，也會和同學們一起努力，運用科技的力量讓在台灣務農可以成為很賺錢的職業。

明道精緻農業系主任劉程煒說，從今年年初即與無人機專業製造商佐翼科技公司合作，使用台灣自製的植保機作為教練機，同時找來作田人智慧農業代噴的專業教官培訓飛行技術能力，加上農試所指導農藥專業課程，有計畫、有系統地培訓學生代噴技能並輔導考照，首波培訓學生考取G2證照的合格率高達95%。

校長郭秋勳說，讓學生在畢業前就取得農業代噴專業證照，並有台灣自製植保機公司與代噴業者做後盾，一條龍式的專業培育計畫，讓這群年輕的台灣農村生力軍未畢業即擁有職場即戰力，畢業即就業，從農免煩惱。

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