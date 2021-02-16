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無人機作戰／PK野戰防空！　開戰前...亞塞拜然狂購2百架無人機

▲▼雙「亞」戰爭初期，雙方都大量將無人機作戰的畫面公開在社群網路上，成為「無人機大戰」的新戰爭模式。（圖／亞塞拜然國防部）

▲雙「亞」戰爭初期，雙方都大量將無人機作戰的畫面公開在社群網路上，成為「無人機大戰」的新戰爭模式。（圖／亞塞拜然國防部）

任以芳／綜合報導

震驚國際的納卡衝突事件，亞塞拜然和都有亞美尼亞運用無人機來執行偵察、攻擊。據了解，開戰前，阿塞拜然從土耳其、以色列購入大量無人機。這場戰事首次將「無人機主宰戰場」帶入全球視野，也讓其他大國軍事部隊極為關注，掌握制空權等於佔上風。

據《澎湃新聞》指出，開戰前，阿塞拜然從土耳其、以色列購入大量無人機。主要有TB-2察打一體無人機、哈洛普自殺無人機、搜索者中程偵察無人機、人造衛星短程偵察無人機和阿塞拜疆改裝的安-2無人機等。依現有資料，其至少擁有 8 種類型，預估有超過 200 多架，在區域戰爭中已不是可忽視的規模。

▲▼亞塞拜然發射砲彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞塞拜然發射砲彈。（圖／達志影像／美聯社）

資料顯示，阿塞拜然擁有的無人機型號主要分三大類，第一級輕型無人機重量小於 150 公斤，而第二級為中型無人機，重量介於 150~600 公斤之間，更大型的就屬於第三級重型無人機。

其中，備受全球注目的土耳其TB-2無人機屬於察打一體無人機，採用機翼機身融合設計，尾部則採用反V尾結構，以獲得更好飛行性能。這是全球第一款採用模塊化設計的無人機，機翼、機身和V型尾翼都可以進行拆卸，然後再自行組裝。

報導指出，TB-2無人機作戰半徑150千米，可在遠程控制或自動模式下完成獨立起降等一系列操作。可以攜帶射程8千米的UMTAS反坦克導彈和精確制導炸彈，其中採用激光制導的UMTAS導彈可以在8千米外和約5千米的高度精確打擊地面目標。

▲▼許多住在納卡地區的平民受傷,亞塞拜然,亞美尼亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多住在納卡地區的平民受傷。（圖／達志影像／美聯社）

這場震驚世界的雙亞大戰，歷經一個多月。其中，亞塞拜然大量使用各類無人機進行深入打擊，還把殘酷戰果畫面公開在社群網路，讓全世界觀看「無人機大戰」。最後，亞美尼亞於去年11月10日宣布接受亞塞拜然與俄國開出的停火條件。

這場戰事首次將無人機主宰戰場帶入全球視野，掌握制空權等於佔上風，無人機將是現代戰場上的重要力量。尤其對於國土面積和軍隊規模相對較小的國家來說，先進武器往往能夠成為決定戰爭走向的重要因素。不但成為外界觀察的軍事焦點，也激發大國必須重視「無人機軍時代」來臨的重要性。

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