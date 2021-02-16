拜財神避開地雷供品　「拉籽水果」會大漏財

記者李芷萱／綜合報導

不少民眾會在農曆春節期間到財神廟走一走，祈求新的一年能發大財，但拜財神有許多小撇步，例如盡量不要拜芭樂、百香果等水果，以及財神爺不喜歡鹹酸苦澀的供品，若拜拜時沒注意這些細節，恐怕好運還沒到就先漏財！

金山財神廟是許多人在逢年過節時會去朝聖的廟宇，廟方也整理一些拜財神的方法，告訴民眾如何祈求好運。供品方面，因為財神爺喜歡甜食，建議別帶鹹酸苦澀的供品；水果可以準備橘子、柿子和鳳梨，三者分別代表「吉利」、「事事如意」和「旺來」，但切記要避免可以連籽吃下再排出的水果，如芭樂、草莓及百香果，因為有「漏財」之意；花可以使用代表真金白銀的白色花、黃色花，另外，酥點類由於諧音像「輸」，像鳳梨酥、核桃酥都是「地雷供品」。

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除了供品，求籤的步驟也有講究，民眾可以依照廟方公布的順序，先燒香依次敬拜神明，接著說明身家、想要祈求的事，並在得到聖筊後求籤，而抽到籤後，大家也需要再擲筊三次作為確認，最後就能感謝神明、看看有沒有解籤的詩本可以查看。

另外，財神爺實際上有分為「文財神」和「武財神」，金山財神廟建議，從事業務類或做粗重活的民眾，可以拜「武財神」，如果工作是文書、比較靜態類型的工作，則適合拜「文財神」。