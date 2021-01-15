4生肖金牛年最容易被詐騙！蛇、兔、牛、羊嚴防破財衰運爆發

▲破財被騙衰運爆發！金牛年最容易被詐騙的生肖前四名出爐（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

科技發達，詐騙的工具、手法也一直推陳出新，詐騙金額每年屢創新高。命理師楊登嵙分析出2021年最容易被詐騙的生肖前四名，點出4個生肖要特別小心被詐騙的時間點，來預防意外破財、小心理財。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，2021年最容易被詐騙生肖為是蛇、兔、牛、羊。

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楊登嵙指出，蛇因為白虎入宮需預防意外破財，提醒投機之財不可碰觸，農曆五月、六月、九月、及十月份要多加謹慎，投資宜守不宜攻，控制財務支出，防範未然，不過，只要勤於付出、財運自然亨通，一定能取得不錯的收益，尤其是農曆三月、八月、及十一月份要好好把握。

另外，屬「兔」者因白虎入宮，橫財則較反覆，容易起伏波動，故此不宜沾手賭博，參與投資買賣必需謹慎，尤其是農曆三月、七月、及十二月份。雖然正財收入平穩，但亦必須小心理財，節省不必要的開支，否則，財帛即使有所增長，也會很快消耗掉。

至於屬「牛」者，因太歲入宮，以農曆正月，二月，五月及九月爲甚，必須提高警惕。今年不宜投資，恐怕無法回收；不可賭博，以免一敗塗地；不宜借款給朋友，否則，容易肉包子打狗，有去無回！

屬「羊」者，今年犯歲破、大耗，開支明顯加多，會有破財的徵兆。財務上必須嚴守把關，平時處理帳目必須再三複核，切勿疏忽大意而導致意外虧損。聚財不牢，易被誣賴，不宜做保。最好年初儲備一筆資金，用以應付意外之需，有備無患，平時則要開源節流，克勤克儉。不急不貪，堅守正道，多做善事，凡事步步爲營，不怕勞苦，自強不息，定能順遂渡過沖太歲的年。

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