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每天1千下伏地挺身練臂力！木匾專家吳崑章　堅持手刻的溫度

▲高雄鳳山三民街手刻匾額 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲吳崑章師傅習慣打赤膊工作。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

因時代變遷，許多早期傳統工藝面臨失傳，而鄰近鳳山信仰中心雙慈亭、龍山寺兩座古廟的三民路，是南台灣最著名的佛具家具街，只見打赤膊的吳崑章手握刻刀，眼神專注地刻著字，即使市面上的電腦雷射雕刻早已發展一段時間，他依然堅持手寫與手工雕刻，他自豪無師自通，寫字畫圖全難不倒他，寫的一手好字的他，過年還會揮毫寫春聯，忙得不可開交。

高雄鳳山區的三民路以家具、佛具專賣出名，是傳統家具店的集中區，是當地民眾挑選家具的首選地方。車來車往的街道中，有個人手握刻刀，赤裸上身，聚精會神，專注在他眼中的那塊木頭，他是木匾專家吳崑章，堅持手寫與手工雕刻。

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▲高雄鳳山三民街手刻匾額 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲他堅持手刻匾額 。（圖／記者洪靖宜攝）

木匾專家吳崑章，民國48年生於台南白河，國中畢業後父母希望他能有一身功夫，因為自己的興趣是畫圖，因此想做寺廟彩繪，不過卻學成廣告招牌，在一次因緣際會下，看到師傅刻著匾額，沒想到一看就學，也因此成了未來吃飯的工具。他說自己從17歲開始學，中途等當兵的時候去做拆船存錢，後來才到鳳山開店，一直做到現在61歲了，手法還是依然俐落。

▲高雄鳳山三民街手刻匾額 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲連畫圖也難不倒他 。（圖／記者洪靖宜攝）

在接受訪問過程中，吳崑章能一邊聊天，一邊刻字，完全不受影響。他說每塊匾額的製作時間約莫一周，一開始先依照客人需求跟工廠制定木板，等到拿到木板後開始打格子寫字、畫畫，他驕傲地說：「我是無師自通」，匾額上的字體、圖像全都出自他手，不管是廟宇、慶賀開幕、結婚任何匾額都難不倒他，即使市面上的電腦雷射雕刻早已發展一段時日，他依然堅持手作。

吳章崑說，電腦刻的字比較呆，手刻的就不一樣，每天隨著心情變化，揮毫出來的成果就會不一樣，跟機器一成不變的硬度不同，因此不擔心被機器取代，吳說：「因為我把我最好的東西呈現給大眾，機器是死的」，手刻的溫度就是不一樣，目前三民路就剩他一人還堅持手刻。

▲高雄鳳山三民街手刻匾額 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲吳師傅的店鋪就藏身在鳳山三民街中。（圖／記者洪靖宜攝）

一路走來40多年，被問到累不累，他笑說：「沒有工作做才累，想一直做下去！」，畢竟他所製作的匾額作品，不僅遍及全台灣，甚至韓國、美國、加拿大等地，也有人專程來訂製他手刻匾額，過年時，寫的一手好字的他，更會揮毫寫春聯，生活非常充實。

對於自己總是赤裸上半身工作，他害羞地說「我怕熱啦！」，更笑說：「來鳳山打聽，說沒穿衣服的老闆就是我」，吳章崑說，自己就是天生吃這行飯，就算做到手發炎，為了工作還是堅持下去，因此每天固定會做一千下的伏地挺身來維持體力，希望能有健康的身體，才能一直做好他最愛的工作。

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