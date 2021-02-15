樂活公園、兒童新樂園等4處　連2日台北旅遊警示「紅燈」

▲截至下午4時45分，樂活公園、西門町、北投社三層崎公園、信義商圈紅燈。（圖／翻攝北市旅遊局）



記者黃巈禾／台北報導

就要開工了，大年初四，許多民眾把握連假好天氣出遊。根據「台北旅遊警示燈號」截至4時45分的資訊顯示，台北19個熱門景點中，有5處顯示黃燈，包括樂活公園、兒童新樂園、西門町商圈、北投社三層崎公園，以及信義商圈，值得注意的是，除了信義商圈外，其餘4處連2日亮紅燈。

配合中央流行疫情指揮中心防疫措施建議，台北市觀傳局建置「台北旅遊警示燈號」，掌握台北市19個熱門景點的走春人潮狀況。「台北旅遊警示燈號」系統有3種顏色的燈，分別是紅燈（人潮擁擠）、黃燈（人潮略多），以及綠燈（人潮正常），供民眾參考。

▲兒童新樂園連2日亮紅燈。（圖／翻攝北市旅遊局）



觀光傳播局長劉奕霆日前表示，為了讓民眾安心出遊，北市府提供「台北旅遊警示燈號」供民眾便利查詢，鼓勵民眾前往北市熱門景點前，可先至台北旅遊網查詢燈號狀況，若顯示紅燈代表現場人潮擁擠，不建議前往。

根據「台北旅遊警示燈號」14日下午4時45分資訊顯示，樂活公園、兒童新樂園、西門町商圈、北投社三層崎公園，以及信義商圈顯示紅燈，代表人潮擁擠。

台北市立動物園今天人潮也相當多，直到下午4時44分才從人潮擁擠的紅燈，變成人潮略多的黃燈。其餘亮黃燈的景點還包括陽明公園、白石湖、迪化街、士林官邸公園、貓空、松山文創園區以及中正紀念堂。亮綠燈的景點除了今日休館的剝皮寮外，還有竹子湖、士林觀光夜市、饒河街觀光夜市、國立故宮博物院。