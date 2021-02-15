日地震「開會中」震碎議會吊燈　市長差點被砸中！5秒驚悚畫面曝

▲稍早地震前尚未被「震碎」的議場吊燈。（圖／和歌山市議會）

記者王佩翊／編譯

日本和歌山縣下午1時28分發生規模4.1地震，深度僅10公里，和歌山縣和歌山市觀測到最大震度4。而稍早也傳出一段和歌山市議會的最新畫面，只見相關人員正在議場內召開全員協議會，市長尾花正啓正在台前說明所提出的資料，怎知這時地震突然來襲，下一秒議場內的吊燈竟瞬間碎裂砸落，時間長達5秒，最靠近吊燈的市長更是差一點就要被砸中。

根據《日本放送協會》報導，此次地震的震央位於和歌山縣北部，儘管觀測到最大震度僅震度4，但從這段和歌山市議會的監視器畫面中可以看到，晃動幅度十分大，甚至地震才開始晃了1秒，位於議場天花板的吊燈竟然就這樣瞬間解體墜落，時間更是長達5秒。

只見原本正站在台前向議員說明提出資料內容的市長尾花正啓嚇得當場高舉手上的文件往畫面左方逃生，而後方的座長則是瞬間躲進桌子下方，議場內一片混亂。

據悉，當時位於議長席正上方的吊燈突然開始劇烈搖晃，怎知下一秒就解體砸落，所幸最後並未造成人員傷亡，而靠得最近的市長尾花也因為反應靈敏，馬上護著頭部逃離現場，沒有受傷。

畫面曝光後，網友們紛紛表示，「才震度4就這麼晃了，完全無法想像震度6強是什麼感覺」、「好險沒有人受傷」、「果然大人也要學習如何避難」、「這不是我想像中的震度4」、「影片最一開始的時候好晃」等。

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