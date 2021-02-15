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天冷到超商買熱飲！陌生男「1動作」他秒氣炸：超自私　網罵翻

▲超市,購物,超商,超級市場,食材。（圖／unsplash）

▲超商示意圖。（示意圖／unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

冷冷的天氣如果可以喝上一杯熱呼呼的飲料，不只暖心還可以暖胃，有時還可以當作暖暖包暖手，一名男網友早上到超商買熱飲時，發現一名客人站在熱罐機前面，把每一罐飲料輪流拿出來當作暖暖包暖手，結果最後只買了一杯現泡的咖啡就離開，讓他超傻眼直呼「真的好自私」。

該名男網友在臉書「爆怨公社」發文，冷冷的冬天早上，想到超商買一罐熱飲來暖暖胃，結果發現一名男子站在熱罐機前，將所有的飲料輪流一罐罐拿出來，一開始還以為對方是店員，但仔細一看卻發現不對勁，「他只是拿出來當暖暖包暖手」，最後竟然是買了一杯現場沖泡好的熱咖啡離開，並沒有花錢買熱罐機的飲料。

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他憤怒表示，這樣的行為超級自私，只因為天氣很冷想要暖手，就把所有的飲料都摸過一遍，而且現在疫情當下，一點防疫的概念都沒有，「這樣熱飲不熱了怎麼辦，還有我要喝前還要仔細擦拭過，真的討厭這樣的人」。

貼文一出後，不少網友也對於這樣的行為感到很生氣，「現在疫情很嚴重，這人會不會太過分」、「超商有熱水機他可用熱水機沖比較溫暖」、「不會泡在茶葉蛋裡面」、「噁，不懂防疫的無知鯛」、「頭應該進去加熱ㄧ下」。甚至還有網友爆料，「還有長輩會摸摸可愛的小蕃薯」。

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