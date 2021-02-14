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百年老廟天公爐太舊「想換新」！貨車R檔直接撞倒　保險理賠百萬

▲百年老廟換全新「天公爐」，原來是貨車惹的禍

▲大溪區百年老廟仁和宮舉行「天公爐」安爐大典。（圖／仁和宮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪區百年老廟仁和宮主祀開漳聖王，是當地重要的信仰中心，靈驗佑人、香火鼎盛。農曆年假期間，許多信眾前往參香祈福，赫然發現老廟換全新「天公爐」。廟方說，原天公爐於去年被一名貨車司機倒車不慎撞壞，肇事的貨車司機投保的保險公司吸收重新打造的百萬「天公爐」款項時，強調「理賠天公爐是第一次」。

▲百年老廟換全新「天公爐」，原來是貨車惹的禍

▲市長鄭文燦出席安爐大典祈求桃園平安。（圖／仁和宮提供）

仁和宮董事長、前縣議員藍勝民指出，台灣各地的廟宇都會在廟前安放天公爐，天公爐主要是信眾向天上眾神祈求平安、插香的神明爐；為了莊嚴起見，廟方打造的天公爐的都非常雄偉。信眾到廟裡拜拜，到底第一柱香是要插在天公爐還是主神的神明爐？說法不一。

▲百年老廟換全新「天公爐」，原來是貨車惹的禍

▲仁和宮全新天公爐。（圖／仁和宮提供）

藍勝民表示，說法通常有兩種，第一種說法是，到廟裡拜拜，要以廟方供奉的主神為主，即第一柱香要向廟裡的主神拜拜，第二柱才是向外面的天公爐；但也有人說，天公是主宰天下任何事物的神明，第一柱香是向眾神敬意，每個地方信眾的說法不同，然由此可見天公爐的地位在廟宇中的重要。

▲百年老廟換全新「天公爐」，原來是貨車惹的禍

▲被貨車司機倒車不慎撞壞的天公爐。（圖／仁和宮提供）

4年前，藍勝民剛接任大溪區仁和宮董事長，有感廟方的天公爐很舊，曾萌生換新爐的想法，但因換新爐的費用不少且茲事體大，而未向董監事會提出；未料，去(2020)年年中，一名年輕的貨車司機在廟前倒車時速度太快，當場撞壞天公爐，經廟方請求賠償，肇事貨車司機投保的保險公司於協談時表示，從未有過理賠天公爐情事？雙方為示誠意，經廟方組成5人小組，參訪全台各地百餘間的開漳聖王廟天公爐爐貌及造價，以頂級銅為材質重新打造的天公爐造價逾百萬，保險公司全額理賠。

藍勝民認為，換新爐可能是開漳聖王公的旨意，重新打造的天公爐是委由台北一家製爐專家承造，已於去年年底舉行安爐大典，市長鄭文燦並到場參香祈求桃園平安。

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