超屌防疫專車　人妻開特斯拉接送…1原因最擔心「電話響」

▲Zoe加入防疫專車將近快一年，她曝光加入心聲，更分享載客難忘經驗。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／綜合報導

延燒一年多的新冠狀病毒疾病導致人心惶惶，而桃園機場為國門，許多返國者因不能搭乘大運運輸工具只能搭上「防疫專車」，其中有1對夫妻熱心加入防疫專車行列，特別的是，她們都是開特斯拉到機場接送乘客，許多客人上車前會覺得很新奇，妻子Zoe表示，「總是得付出一點力量回饋社會，共體時艱，也希望疫情能降低傷害」。

Zoe表示起初只有先生加入防疫專車司機一員，在2020年4月左右，先生跟她說「妳要不要跟我一起加入防疫專車行列，感覺現在很缺防疫專車司機，或許我們小小力量可以幫助更多人」。Zoe沒有猶豫太久，僅花一秒鐘立刻點頭答應先生邀約。

▼當防疫專車司機真的不簡單，除了要格外仔細消毒甚至也要嚴守防疫SOP。（圖／記者黃宥寧攝）

為了配合政府「居家檢疫者自機場返家交通方案」，真的沒那麼容易，要方便追蹤查詢感染源，所有的接送都是得靠手機接單，而載客也有SOP得嚴謹遵守，包括司機自己要每日量體溫，載客前後都得消毒，司機和客人全程佩帶口罩是基本要求，而且點到點中間不得停靠。

有次Zoe和先生先後載客剛好目的地是高雄，回程時就在國道上相遇，一前一後她瞬間覺得有股熟悉感及安全感。因為長期下來防疫專車真的相當疲倦和枯燥，最早凌晨五點要到機場，最晚可是半夜才能到家。即使載到長途客人，也都避免到休息站上廁所，甚至要忍住口渴不拿下口罩喝水，等待每趟結束，得把車子打掃消毒，每天工作時間長達10個鐘頭左右。Zoe笑說「我覺得是一種使命感吧！能把客人平安順利的載回目的地；而且好險特斯拉有自動駕駛，可以分擔一點疲憊感」

對於Zoe來說，很害怕載完客人手機會響起，因為她擔心接到衛生單位通知，她載的客人為確診，不過她也笑笑的說好險還沒接過。當桃園疫情升溫時，她的家人都建議「要不要先休息？現在這樣太危險」，但Zoe和先生討論後仍覺得還是想繼續做這件事，畢竟能幫上「想回家的人」讓她們感到開心。

Zoe的丈夫也向記者說剛加入防疫車隊，壓力真的很大！回到家也會緊張睡不好，擔心自己或心愛的太太會＂中獎＂，甚至有時候連家都不敢回，口罩更是隨身不離嘴上，甚至有好幾個月都不敢跟家人一起坐在同張桌子吃飯。

Zoe丈夫也分享曾經超驚險的事情，有次晚上他身體不舒服，後來連老婆也覺得怪怪，2人趕緊跑到醫院自費檢驗，所幸虛驚一場；但還是有好幾個晚上都沒睡好，做惡夢甚至心跳加快驚醒，清醒後立刻看著睡很香的老婆心想「還好妳沒事，還好妳還睡得好香好甜」

▼不是人人都會想加入防疫專車，冒著可能被染疫機會。（圖／記者黃宥寧翻攝）

Zoe夫妻也收到蔡英文總統頒贈的「防疫獎章」，感謝他們默默付出，守住國門第一線。Zoe表示，不會後悔加入防疫專車的選擇，未來會更加做好嚴謹防疫工作，維持最好服務品質，讓出入機場的旅客放心，希望可以早日擺脫這可怕的疫情，讓所有人都可以恢復正常生活。

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