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初二求姻緣！全台5大愛情廟曝　5大禁忌「小心月老覺得你難搞」

大年初二是回娘家的日子，許多善男信女也會在這天拜月老，求好姻緣，本刊整理5大愛情廟與參拜小撇步，讓您拜月老一次上手。（圖／報系資料照）

▲大年初二是回娘家的日子，許多善男信女也會在這天拜月老，求好姻緣，本刊整理5大愛情廟與參拜小撇步，讓您拜月老一次上手。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

大年初二除了回娘家，許多單身男女也會在這天拜月老，求桃花、求姻緣，尤其明天就是西洋情人節，脫魯就趁今天。本刊蒐羅全台5家最夯月老廟，以及拜月老小撇步，讓您第1次拜月老就上手。

北部地區求姻緣，很多人都會來到「台北霞海城隍廟」，此處月老廟除了國內知名，更擁有不少海外信徒。廟方門口處有中、英、日的簡介，還有專人引導參拜。

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中部地區來說位在西屯區「慈德慈惠堂」，有月老信箱，可以手寫心願直接傳達給月老外。而彰化鹿港的「鹿港天后宮」的月老同樣聞名，許多適婚男女都會來此求取紅線，希望月老幫忙找到對的另一半。

南部地區則有台南的「大天后宮」，此處為台南的4大月老廟之一，適合目前已有對象，想祈求感情更加溫、與另一半長長久久；高雄苓雅區的「高雄關帝廟」，則貼心安排解說員，協助民眾可以依照正確的參拜步驟，求得此生良緣。

到了月老廟，參拜也有小撇步，為了要讓月老看清楚你的樣子，別戴墨鏡或是帽子，以免月老看錯人牽錯紅線；另外，不要帶雨傘去拜拜，因為雨傘諧音為「散」，有分開之意。雖然到月老廟拜拜是想祈求姻緣，但也得照著廟內規矩依序參拜，首先要先拜天公，如果是進入城隍廟拜月老，則是先拜城隍爺，免得冒犯神明。

另外，喝廟方提供的「結緣茶」時，不能吹涼，免得把緣分「吹掉」；拿喜糖、求紅線時最好「看好下手」，不要東挑西揀，免得月下老人覺得你太挑、難牽紅線。

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