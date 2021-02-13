新年祝賀「迎接春福、除一開張」錯字連篇！　網嘲：超不吉利

▲新加坡後港社區的新年裝飾因為順序擺錯而鬧了笑話。（圖／翻攝自Facebook／新加坡万事通 Vaster News）

記者葉睿涵／綜合報導

新春佳節到來，許多人都會掛上紅通通的裝飾迎新年，不過這樣的習俗也讓新加坡好幾個地方鬧出笑話。後港一個社區因為工作人員不諳中文，意外將「迎春接福」的新年祝語順序弄亂，結果變成了「迎接春福」，讓網友不禁笑問，「誰是春福」。而當地知名的雞飯餐館威南記則在公告新年營業時間時，將「初一、初二」誤寫成了「除」，讓人啼笑皆非，認為這樣的錯誤有點不吉利。

綜合《聯合晚報》和《8視界》報導，新加坡後港8道社區的裝飾是由一位外籍移工所掛，因為承包商的溝通誤會，導致這名不識中文的移工搞亂了祝語順序，才搞了這個烏龍。社區內的居民看到後都感到十分有趣，紛紛表示弄錯的祝語像是「在迎接一個名為春福的人」，但也可以理解承包商忙中有誤，只要盡快將順序對調回來就好。

▲新加坡最近頻頻鬧出告示、祝語出錯的烏龍。（圖／翻攝自Facebook／Lim Lick Suan、新加坡万事通 Vaster News）

而新加坡知名雞飯餐館威南記則在公告新年營業時間的告示上，誤將「初一、初二」，寫成了「除一、除二」，讓網友們笑翻。有網友表示，「大過年的，就除一除二，到最後就所剩無幾，這樣也太不吉利了吧！」；也有網友笑道，「老闆是不是在暗示自己要在第一天開除1個員工，第二天開除2個，這樣到元宵節就要開除15個啦」。

《聯合晚報》在走訪後港的社區後，發現錯誤的祝語已被修正，而威南記也告訴《8視界》，告示上的錯誤是行銷公司的失誤，他們在發現的第一時間就已立即修正告示，未來也會更加留意，以免貽笑大方。

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