釣魚驚見「裸體露鳥男」站樹枝！ 他全身超髒賣慘…結局超反轉

▲澳洲兩名釣客釣魚時，驚見一名「全身赤裸」的男子。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

兩名澳洲男子先前到一處紅樹林中釣魚，正當兩人在鋪設螃蟹陷阱時，意外的發現一名「全身赤裸」的男子，原以為遇到不正常的怪人，接近後才驚覺這人全身是傷並且十分虛弱。他們不僅給了這名男子水跟衣服，還好心的借出一條短褲但最後才發現這人原來是一名通緝犯，在自行摘掉電子腳鐐後逃到樹林中，才會落得這種下場。

根據澳洲媒體報導，佛斯特（Cam Faust）跟凱文（Kevin Joiner）1月10日時，一起到北澳一處紅樹林中釣魚，就當兩人在鋪設抓螃蟹的陷阱時，於一處鱷魚會出沒的水域中，發現了一名裸體男子。

兩人一看到這怪異的景象，立即上前關心，一看卻發現男子除了沒穿衣服之外，全身都是傷痕，獨自站在離水有點距離的樹枝上，看起來十分可憐。佛斯特在接受訪問時表示，當時以為這名男子只是在小便，直到靠近後才發現事情的嚴重性，因為那人的身上都是割傷，腳也踵起來還沾滿了泥土，男子也說自己在跨年夜當晚迷路，接下來的日子都以蝸牛充飢、果腹。

佛斯特跟凱文當下給了男子水跟啤酒，還借出一條短褲，並將人帶回岸上，隨後更叫了一輛救護車。但整件事情卻在後來出現反轉，因為這名男子其實是一名叫做路克（Luke Voskresensky）的通緝犯，他涉嫌違反武裝搶劫而遭逮，原本身上裝有電子腳鐐，沒想到他掙脫了束縛逃走，但下場卻是如此淒慘。