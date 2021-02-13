睡女友家一晚被要求2千水電費！「做其他事」要加錢…男友傻爆眼

▲情侶交往方式百百種，但偏偏一名男子碰到最扯的那種。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

一名男子在公司與女同事相戀，女方守身如玉，男子想去她家坐坐都不行，直到3個月後，男子成功到女友家了，但兩人什麼事都沒發生，就這樣睡了一晚，隔天女友竟傳訊息說，「你把水電費給我吧，2000」，男子看傻眼，更誇張的是，女方還列出其他付費項目，男子徹底崩潰，立刻決定分手。

男子（化名阿霖）說，跟女方（化名花花）是互相喜歡然後在一起的，「我跟她談戀愛的時候是認真的，衝著長遠發展去的！我看她名牌包包都很多，我還問她是不是富二代來體驗民間疾苦的，她就說別人送的；我想去她家坐坐都不行，每次都是送到離她家很遠的紅綠燈路口。」

阿霖說，「後來我去她家了，什麼都沒幹，就在她家睡了一個晚上，然後第二天她跟我要水電費！水電費和房費一個晚上2000元！我她X！」並秀出對話截圖。

從兩人對話可知，花花把一切行為商品化，從睡覺到吃飯、做壞壞的事情都有不同的價碼，阿霖無法接受這彷彿在跟性工作者協調性交易價格的戀愛方式，決定以分手結束關係。

網友看到阿霖的貼文紛紛留言，「難怪很多名牌包」、「突然理解為什麼我單身了，原來是因為都不收錢呀」、「她可能賣習慣了，都要收費」、「這是租一日女友嗎」、「包月比較划算」、「這要是幹下去可能要收10000起了，好險」、「沒有先告知價目表，客訴他」、「原價5000算2000不錯欸」。