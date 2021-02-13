10歲弟還是「奈米GG」！脫褲醫驚呆…蛋蛋也只有綠豆大

▲陸男發現兒子下體0成長。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名王姓父親最近很煩惱，因為兒子有難言之隱。原來，他的小孩10歲了，雖然身體正常成長，下體卻像停滯一樣，根本是「奈米GG」，仍跟兩三歲幼兒差不多，睪丸甚至只有綠豆那麼大，讓父親實在心急如焚，帶孩子到醫院就診，希望醫生出手拯救。

據《大河報》報導，父子到河南省中醫院生殖醫學科就診。接診的孫醫生透露，「孩子睪丸體積約綠豆大小，陰莖仍然是幼稚型，而且皮膚白膩細嫩。」他覺得不對勁，於是查一下孩子的染色體。

沒想到，染色體結果有發現。孫醫生進一步解釋，結果顯示，孩子的外形雖是男性，而在生理上卻是個女孩。

醫生表示，一般來說，9歲以後，男孩青春期開始啟動，陰莖、睪丸應該開始增大，此外，喉結增粗、毛髮濃密、體型高大等第二性徵也開始凸顯，但是王男的兒子卻仍白白嫩嫩，像個女孩。

既然孩子在生理上是女孩，為什麼還有陰莖和睪丸呢？專家解釋，這其實是一種「兩性畸形」的疾病，多由於基因突變或母親在懷孕早期受到異常激素的干擾所致。

「那孩子以後該怎麼辦呢？會不會影響以後結婚生子？」孩子母親著急詢問。對此，醫生避開了孩子，回答母親，「由於孩子是染色體異常的兩性畸形，生育是不可能了。」

醫生提醒，孩子目前的性別意識已經形成，治療所能做的是根據孩子社會性別的心理發展及意願，手術及藥物維繫其性別特徵；此外，家長要正確引導孩子，不要歧視，以免影響孩子心理健康。

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