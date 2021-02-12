何志偉中執會後「新冠篩檢」惹議　王定宇批蹭聲量、網酸閃萊豬表決

▲何志偉、王定宇。（圖／翻攝自何志偉臉書、記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委何志偉去年12月23日參加中執會結束後，自爆喉嚨腫、頭暈，由於當時爆出確診紐西蘭機師未遵守防疫規定，曾外出到天母百貨公司等，讓選區在士林、大同區的他不敢鬆懈，直奔醫院篩檢，儘管結果陰性，卻遭同黨立委王定宇批評「不要在防疫上蹭聲量」。另外，立法院預定12月24日表決萊豬、30月齡以上美牛進口9項行政命令，有不少網友就質疑何志偉想藉此逃避投票。

何志偉去年12月23日下午突然在臉書上傳一張於北市聯合醫院陽明院區發燒篩檢站外的自拍照，並寫道他頭暈、喉嚨腫，很不舒服，也許有別的病症原因，但他認為應趕快就診且做病毒篩檢，盡可能自我管理避免接觸他人，後續所有行程都取消了。

根據何志偉當日行程，他就診前是參加民進黨中執會，與會的人包括總統蔡英文、秘書長林錫耀、副秘書長林鶴明、林飛帆、黨團三長柯建銘、莊瑞雄、鄭運鵬與中執委陳茂松、黃世杰與梁文傑等人。

消息一出，引發外界討論及憂心，不過也有網友質疑何志偉是想藉此逃避24日的萊豬行政命令表決。當日晚間，何志偉受訪時強調，自己並不屬於要自我隔離的範圍，但為了保險起見才去醫院做檢驗；至於外界質疑逃避表決，他則表示會盡該盡的義務，也會拿出執政態度，若身體狀況允許不會缺席表決。

隔天篩檢結果出爐為陰性，何志偉戴口罩出席立院表決。他透露，24日早上身體狀況良好，也查詢相關規定，確認自己不需要繼續在家隔離，一早也跟總召柯建銘回報，「我會戴好口罩回立院參與投票，不會錯過這個盡責的機會。讓大家擔心了，氣溫濕冷，大家務必注意保暖」。

不過何志偉在篩檢前先出席了黨中執會，王定宇則批評，若何志偉22日晚上已身體不適，就不應該出席中執會影響同仁，更重要的是在一個國家元首出席的場合，身為國會議員，這個基本概念要知道，「防疫不要開玩笑，防疫就尊重防疫指揮中心科學判斷，不要在防疫上蹭聲量」。

對於王定宇的指責，何志偉表示，「他的說法很好，很棒，我也支持」，很清楚自己口罩會戴著，好好洗手並保持社交距離，防疫做到非常到位。

他還說，若因此得到批評，「死小孩跟你說聲謝謝，但我認為，死小孩在做對的事，拜託還是要顧慮一下，對疫情一定要謹慎，我們要對疫情公開透明，這是我們每一個國人要做的事情」。