土耳其無人機摧毀敘利亞「俄製防空系統」　但還需要F-16護航

▲亞塞拜然使用土耳其製「TB-2無人」機對亞美尼亞坦克投擲炸彈畫面。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

一位土耳其軍事專家克勒什（Hakan Kılıç）回應無人機軍事實戰主題指出，土耳其TB-2無人機和Anka-S察打一體無人機在敘利亞執行壓制或摧毀敵人防空飛彈系統的任務時，通常都需要F-16由護航，依現在的技術，如果沒有F-16護航很難完成任務。

克勒什接受土耳其媒體《薩巴赫日報》（Ｄaily Sabah）訪問時表示，2020年2月27日執行的春季盾牌行動（Operation Spring Shield）是土耳其軍方首次協調無人機、戰鬥機與電子作戰系統的作戰行動，當時土耳其無人機摧毀了俄製S1防空飛彈系統。

克勒什表示，這兩款武裝無人機在電戰干擾的支援下，執行了通常需由F-16執行的任務。許多敘利亞的俄製防空飛彈系統都被這些無人機摧毀了。

▲目前的科技，土耳其無人機如果F-16護航，很難執行任務。圖為土耳其空軍F-16戰機。（圖／翻攝自土耳其空軍官網）



不過克勒什同時表強調，如果沒有F-16的支持，無人機將很難執行任務，如果土耳其的F-16戰機沒有通過在邊境執行戰鬥空中巡邏任務，用其超視距空對空飛彈攔截敘利亞的戰機，土耳其的無人機TB-2和Anka-S無人機將無法在該地區執行任務。

據稱在外高加索戰爭期間，土耳其曾向亞塞拜然軍方提供了無人機，亞塞拜然利用TB-2摧毀了一枚亞美尼亞飛毛腿- B彈道飛彈，據稱這是第一個被無人機摧毀的彈道飛彈發射器。

在被問及無人機是否會取代戰鬥機時，克勒什表示，「我認為，在不久的將來，無人機將取代電子作戰機，而有人戰鬥機的任務將集中在攜帶反輻射和巡弋飛彈、重型轟炸和空對空作戰任務上。」

他還說，無人機可以在「空中優勢」確立後執行有人飛機執行的所有任務。

T-B2 為土耳其開發商 Baykar自主研發無人機， 屬於中高度長滯空（Medium Altitude Long Endurance, MALE）戰術無人飛行器，連續執勤時間可以長達27小時耐力、飛行高度27,030 英尺（8200公尺）也突破了土耳其航空歷史記錄。