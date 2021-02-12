過年上桌試手氣！麻將老江湖曝「3招」攻防秘訣　孤張這樣打最穩

▲過年時，家人團聚常以麻將作為消遣。（示意圖／pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

年節期間小賭怡情，趁著家人團聚，不少人會打麻將來試試手氣。在牌桌上除了靠著當天的運氣加持，也有許多技巧能加速胡牌的腳步，吳老師麻將心法就提供3項秘訣給大家參考。

一、拆搭出牌方式

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吳老師提醒，如果在早盤遇到要拆「一、二萬」、「八、九萬」時，一定要先打一萬，再打二萬，是為了避免下家增搭，假設下家的手牌為「一、二、三、三萬」，如果自己先打出二萬，下家可能會吃下再等雙頭牌，接著又被吃到一萬，加速對方的進牌。

二、「兩對半」拆搭選擇

吳老師指出，假設手牌有「三、四、四條」、「九條對」、「六、八、八餅」三組牌，應先打出一張四條，因為這樣只捨棄牌面中碰下另2張四條的進牌機率，但可留下4張七餅的進牌機率，還可碰帶吃。

三、手牌孤張「二、五、八萬」先打五萬

吳老師表示，許多人會認為五萬比較好靠，就先打出二萬或八萬，但其實如果缺搭，留下二萬及八萬，只要摸到一、二、三、四、六、七、八、九萬都能靠，除了五萬之外的萬字牌都能增搭，有最大機率的靠牌選擇。

以上建議僅供參考，實際情況仍需依現場情形斟酌打法。年輕時就開始經營家庭麻將館的吳老師，原先認為麻將純粹靠手氣決定，但經過約20年的經驗，他觀察到每次戰敗的都是固定某些人，便開始鑽研麻將技法，在吸收場子裡超過百人的牌技，悟出《吳老師麻將致勝心法》。

▼吳老師傳授麻將技巧。（影／翻攝自YouTube／吳老師麻將心法）

