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神勇女騎士「桃園→南投」　深夜爆胎人在囧途「警call out」解危

▲劉姓女子騎車從桃園返回南投住家，行經台3線100.5K處時突然爆胎，所幸員警發現並協助返家 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲劉姓女子騎車從桃園返回南投住家，行經台3線100.5K處時突然爆胎，所幸員警發現並協助返家 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

1名家住南投的劉姓女子，日前下午準備從桃園騎機車返回南投家時，晚間9時許行經台3線100.5K處，機車突然爆胎，因前不著村後不著店，只能無助站在路邊，所幸巡邏員警經過發現積極協助脫困脫。劉女也對員警主動為民服務精神深感謝意。

頭份警方表示，大河派出所副所長羅經仁、警員沈春安，日前晚間9時45分執行巡邏勤務，巡經苗栗縣三灣鄉臺3線100.5公里處發現有女子神情緊張獨自一人站在機車旁，遂上前關心，經了解劉姓女子所騎機車後輪爆胎，無法行駛。

▲▼劉女騎車爆胎路邊，所幸員警及時發現並聯絡車行前來換胎，協助劉女返回南投住家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼劉女騎車爆胎路邊，所幸員警及時發現並聯絡車行前來換胎，協助劉女返回南投住家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼劉女騎車爆胎路邊，所幸員警及時發現並聯絡車行前來換胎，協助劉女返回南投住家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方指出，由於當時該路段光線昏暗，且僅劉女獨自一人，員警為確保其安全，立即將巡邏車停放於該車後方警示，避免交通事故發生，另請劉女至路旁安全處所等待並協助連繫三灣市區機車行將故障車輛載返店家檢修，經更換輪胎及檢查車輛安全無虞後，劉女始離開踏上歸途。

據了解，家住南投劉女下午從桃園出發沿臺3線南下要返回南投，行經100.5公里時因後輪爆胎無法繼續行駛，正不知如何是好時，所幸巡邏員警經過發現積極協助脫困脫。頭份警分局分局長何孟宗也呼籲，民眾騎車出發前，應仔細檢查車況，以維護自身交通安全。

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