網美IG燒爆！台南必住「輕奢旅館」　木曜女神激推2日遊...行程曝

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網美IG燒爆！台南必住友愛街旅館　木曜女神激推2日遊...行程曝光

▲▼友愛街旅館。（圖／翻攝自友愛街旅館官網）

▲友愛街旅館的客房每一個角落都可以是IG收藏美照。（圖／翻攝自友愛街旅館官網，下同。）

記者許凱彰／台南報導

IG推爆行程！不少人會安排假期到台南玩個2天1夜、3天2夜的輕旅行，不論美食、住宿都在網路上吸引網友討論。對此，木曜女神泱泱就有私藏遊台南的行程，一路從住宿、美食再到景點，雖然遇到一些撲空的名店，但精心規劃的兩天一夜行程，也讓粉絲直呼好值得。

▲▼友愛街旅館開箱。（圖／記者許凱彰攝）

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▲泱泱選擇帶瑪利亞入住友愛街旅館。（圖／記者許凱彰攝）

STEP1 從台南高鐵站到旅館Check in

泱泱帶著阿部瑪利亞首先Check in 位在中西區的U.I.J Hotel & Hostel友愛街旅館，是首個跨界結合平價青年旅館、時尚設計旅館的住宿規劃，提供各種不同價位的住宿選擇。

有愛街旅館顛覆以往對於復古的想像，外型獨棟的現代設計，一走進友愛街旅館，木造、紅磚、文青輕工業風裝潢搭配上復古的擺設，各個細節沒有刻意營造「時光的痕跡」，就讓整個風格充滿台南的古城風情，每一個角落都可以成為網美必打卡的私房空間。

▲▼友愛街旅館開箱。（圖／記者許凱彰攝）

▲輕工業裝潢，同時還極具復古文青風，每一個角落都有獨特的特色。（圖／記者許凱彰攝）

STEP2 台南必喝日本抹茶店－万茶川

一個愜意午後，最適合來杯下午茶！在網路上評價極高的日本抹茶店－万茶川，抹茶都是現點現刷，可以喝到非常道地日本茶的味道，也是泱泱每次回台南的愛店，可惜沒有帶瑪利亞嚐到每一口茶香在口中散開的韻味。

STEP3 上舜碗粿

泱泱表示，上舜碗粿是她逢年過節都會從家裡直接走路到店購買的店。據了解，上舜碗粿是個實實在在的在地美食，在地老饕幾乎都是從小吃到大，都喜歡這個味道，也會跟魚羹「一組一起點」。

▲▼泱泱台南兩天一夜。（圖／翻攝自泱泱YouTube）

▲保哥招牌的炒泡麵可以說是必點美食。（圖／翻攝自泱泱YouTube）

STEP4 保哥黑輪、逛孔廟老街、堯平布朗尼

位在孔廟商圈的保哥黑輪是台南的人氣小吃，翻桌率超高！泱泱激推招牌炒泡麵，其他的煮物不只便宜，還料多實在，儘管在平日，還是有很多民眾排隊準備外帶。另外，堯平布朗尼是藏身在巷弄中一間低調的小店，布朗尼口感相當細緻，濃濃的巧克力味在口中化開，是巧克力控必訪的口袋名單。

STEP5 台南必吃牛肉湯、DeepBlue深藍咖啡館千層蛋糕、武聖夜市

每個台南在地人、觀光客心中都有一間牛肉湯的「私密菜單」，包括六千、阿銘、文章、圓環還有鬍鬚忠都互別苗頭，各有擁護者。 

飯後必備甜點！泱泱帶瑪利亞嚐鮮「台灣的LadyM」DeepBlue深藍咖啡館，也有人將其譽為千層蛋糕界的LV。清水模的裝潢外觀，馬上就搶走所有的焦點，走進室內，簡約的設計內裝搭上幾片千層蛋糕，隨隨便便都能殺爆底片、佔滿IG版面。

▲▼泱泱台南兩天一夜。（圖／翻攝自泱泱YouTube）

▲千層蛋糕界的LV。（圖／翻攝自泱泱YouTube）

STEP6 回到U.I.J Hotel & Hostel友愛街旅館享受住宿體驗

友愛街旅館依照各個不同旅客需要「精心設計」的巧思，結合平價青年旅館、時尚設計旅館，一共有110個背包客床位、87間客房，親民的價格選擇，高CP的客房設計，讓友愛街的特色更為突顯。

友愛街青年旅館沒有以往對於青旅的簡陋、雜亂無章的印象，細心規劃4人－20人的空間，甚至將女性專用的放進考量裡，不少入住的旅客都直言「一定會再訪」，甚至在疫情前有外國背包客會「包月居住」。

▲▼友愛街旅館開箱。（圖／翻攝自友愛街旅館）

▲▼友愛街旅館結合青年旅館，不同房型服務不同選擇的旅客。（圖／翻攝自友愛街旅館官網）

▲▼友愛街旅館。（圖／翻攝自友愛街旅館官網）

友愛街旅館套房方面，也設計出4種不同的房型提供旅客做選擇，空間中不出原本的設計理念，輕工業的露鐵管擺設、紅磚牆、木造櫃體還有復古的傢俱擺設，簡約又不失特別。

值得一提的是，友愛街旅館中的「友愛套房」，極具文青風的裝潢設計，古典雅緻又時尚，寬敞的客廳，搭上一台復古外觀的黑膠唱片機，像走進時光隧道。許多網美為此而來，IG中的打卡紀錄都被推爆，客房中的每個角落也都是經過精心的設計，陽光灑落的角度、窗外的古城市景都讓整個旅程非常充實，且放鬆。

友愛街旅館一樓24小時營業的「粅粅書BBBooks」書店、咖啡台的設置，三樓還有供人聯絡感情的共享廚房、你好沙龍，最美的是在落地窗外的「空中花園大露台」，白天感受陽光的溫暖，夜晚微光享受微風輕徐的愜意。

▲▼友愛街旅館開箱。（圖／記者許凱彰攝）

▲友愛街旅館的公共空間也設計得非常用心。（圖／記者許凱彰攝）

STEP7 友愛街旅館早餐、奇美博物館

奇美博物館純白的宮殿背景是網美們最愛的背景，打開IG的打卡紀錄，看得出來都是衝著氣派的莊園美景到訪，整個園區超大，每一處都是值得駐足拍美照的地方，尤其時博物館前的草坪、宮殿前那座佔滿雕像的橋。

▲▼泱泱台南兩天一夜。（圖／翻攝自泱泱YouTube）

▲▼泱泱帶阿部瑪利亞體驗台南兩天一夜輕旅行。（圖／翻攝自泱泱YouTube）

▲▼泱泱台南兩天一夜。（圖／翻攝自泱泱YouTube）

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