18歲高中妹染上HPV！媽媽診間暴怒動粗　醫生打臉「是妳害的」

▲18歲女高中生染上HPV，讓媽媽一秒理智斷線...（示意圖／取自PAKUTASO）

記者柯沛辰／綜合報導

中國大陸一名18歲高中女生近日突然下體出血，被媽媽帶到醫院檢查，結果發現感染人類乳突病毒（HPV）。媽媽一聽氣炸，在診間狠推了女兒一把，責問為何年紀輕輕就偷嘗禁果？不過，醫生詳細診斷後，當場打臉媽媽「錯的人是妳」。

根據陸媒《新浪新聞》報導，高三女學生小冉與媽媽同住，不料有一天下體零星出血，又非月事來潮，因此在媽媽陪同下就醫。當時媽媽聽到感染HPV，懷疑女兒私生活混亂，不僅在醫生面前厲聲質問，還動手怒推女兒。

不過，小冉滿腹委屈，只是不斷哭訴「我真的不知道！」醫生見雙方情緒激動，立刻請媽媽離開診間、稍微冷靜一下，隨後單獨和小冉聊，直到了解詳細情況後，才又把小冉媽媽叫進來，告訴對方「錯的人是妳」。

原來，醫生得知小冉沒有性經驗後，立刻研判感染源可能是媽媽，後經檢查果不其然，媽媽也早已感染。醫生指出，可能是媽媽把心思放在女兒身上，未察覺自己感染HPV，加上母女倆衣物總是混著一起洗，導致間接感染。

醫生指出，感染HPV的途徑主要有三種：

一、個人衛生習慣不佳、共用毛巾或貼身衣物

二、壓力大、免疫力低下

三、多重性伴侶、不安全性行為

醫師提醒，男女皆會感染HPV，但男生大多沒有症狀，容易傳染給另一伴；若婦女發現下體白帶異常增多、濃稠，或有搔癢難耐、散發異味、長疣等症狀，甚至是持續性小腹脹痛、月經紊亂，伴隨出血，或性交時感到疼痛，應盡速就醫檢查，否則長期下來可能導致子宮頸癌。