森寵獸醫看到蔡英文話匣子停不了　總統有需要「我們義不容辭」

◎採訪：陳弘修、陶本和、陳家祥

◎攝影：ETtoday新聞雲攝影中心

文／陳家祥

農曆春節前夕，總統蔡英文百忙之中抽空親自造訪《東森寵物雲》實體門市，替家裡心愛的毛寶貝們添購年貨與營養品。

這是蔡英文第一次逛寵物店，在參觀過程中，對於現場設備完整、診療專業的《森寵動物醫院》，蔡英文大感興趣，尤其是獨創的「線上問診、到府出診服務」，更是讓她驚呼「好極了！」，直言如果愛貓蔡想想、蔡阿才有狀況，一定要請醫師到府看診。

▲蔡英文聆聽獸醫解說，並現場觀摩獸醫師看診過程。（圖／民進黨提供）

《東森寵物雲》目前有百家實體門市遍布全台，提供用品量販、健檢、專業美容等食衣住行各層面的服務，秉持友善動物的理念，期許每個毛小孩都能獲得妥善的照顧。

蔡英文此次造訪的實體門市是《東森寵物雲》位於新北市的新莊店（新莊區中正路2號），這個門市設有森寵動物醫院，醫院內有完整的內科、外科、家庭醫學科等，寵物診療器材的設備也非常周全。

當蔡英文參觀森寵動物醫院時，獸醫師廖凱悅剛好正在幫貓咪施打皮下點滴，現場另一位獸醫師陳正倫則向蔡英文說明，貓咪年紀大時，常常會有腎衰竭的問題，因此需要多多關注營養的補充。

▲蔡英文聆聽解說聽得非常專注。（圖／ETtoday攝影中心）

聊到森寵動物醫院最大的特點是提供線上問診、到府出診服務，替飼主解決毛小孩較難帶出家門的問題時，蔡英文相當感興趣，一聽到蔡想想、蔡阿才如果有狀況時，可以有醫生到府看診，還忍不住驚呼，「喔好極了！牠們2個出門好麻煩喔！好極！好極！」

對於蔡英文關心毛小孩健康，2位在森寵動物醫院服務的獸醫師都感到相當驚喜，因為蔡英文在互動過程中流露出對動物充滿關愛的表現 ，並不是每個人都有機會親眼看見。

獸醫師陳正倫表示，總統私底下看到小貓小狗，其實跟一般飼主一樣，都是充滿愛心的互動、眼神，看到每隻小狗都想過去摸她一下、想抱過來，「跟我們平常在電視上看得不太一樣」。

▲蔡英文親切的態度，讓獸醫師陳正倫、廖凱悅印象深刻。（圖／ETtoday攝影中心）

對於蔡英文家裡的2隻貓、3隻退役導盲犬，陳正倫也提醒，貓咪年紀大的時候，容易有腎衰竭的問題，所以要特別注意腎指數的監控。

另外，總統養的拉不拉多犬已經退役，退役的狗狗是大型犬，容易有髖關節方面的問題，所以這部分也要定期做監控，了解身體各方面的數值，才會健康。

值得一提的是，當介紹到東森寵物雲動物醫院獨有的線上問診、出診服務，讓蔡英文相當感興趣，甚至當下便直接詢問，之後如果想想跟阿才不舒服，也可以請醫師過去看一下。

面對總統的需求，陳正倫與廖凱悅二話不說馬上答應，「這一定沒問題，總統要出診我們一定義不容辭。」一想到如果真的有機會替總統的寵物進行健康照護，兩位獸醫師當下顯露出的興奮與期待，溢於言表。