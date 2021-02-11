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曹媛媛化情傷為動力「3年賺7位數」　2021年最想完成這3件事

記者邱中岳／台北報導

女星曹媛媛因與情牽8年的前男友分手，從平面模特兒做起努力賺錢，想要讓自己過得比前男友好，在3年間賺了7位數字，最後也發行個人單曲，也希望在2021年能夠完成3個目標，學習一技之長，並且成為部落客分享自己的生活。

曹媛媛，25歲，因從小喜歡跳舞、表演，所以決定報考華岡藝校戲劇科，但當時交了一個男朋友，高中畢業後就在男友家族企業上班，但後來與交往長達8年的男友分手，讓曹媛媛決定靠自己努力賺錢。

▲▼曹媛媛因交往8年的男友分手，化情傷為力量3年轉7位數。（圖／記者邱中岳攝）

▲曹媛媛因交往8年的男友分手，化情傷為力量3年轉7位數。（圖／記者邱中岳攝）

曹媛媛在22歲、大學二年級與男友分手後，便開始接外拍、廣告以及當起直播主，還上節目當來賓，想要透過工作麻痺自己，也希望自己能夠過得比前男友好，靠著這股動力，3年賺進7位數收入。

曹媛媛回想，當初分手實在相當痛苦，所以每天都喝酒解悶，但最後發現不能這樣，要力圖振作，所以將生活重心擺在工作上，除了接外拍模特兒，也選擇當直播主。

▲▼曹媛媛因交往8年的男友分手，化情傷為力量3年轉7位數。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲曹媛媛現在走出情傷，也希望能夠在2021年學一技之長轉當美甲師。（圖／記者邱中岳翻攝）

她說，當直播主與外拍每天雖然接很多案子，但也常常遇到奇怪的攝影師，有攝影師知道她有在直播，便每次約外拍都要她留下來吃飯，如果不留就會上網酸言酸語。

曹媛媛相當無奈，每次拍完都很累，有時候就不想吃飯想回家休息，但不吃飯又會被噹，所以幾乎「都是用靈魂在跟對方吃飯」，最後也想開決定離開直播「抖內」圈。

曹媛媛表示，最後在朋友的協助下發行個人單曲，回想曾經一天兼職數份工作，每個月收入約8至10萬元，但「會賺錢是徒弟，懂得存錢的才是師傅」，每個禮拜幾乎只有花吃飯錢，也不出門逛街，朋友聚會雖然無法避免，但也會儘量減少。

▲▼曹媛媛因交往8年的男友分手，化情傷為力量3年轉7位數。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲曹媛媛希望可以成為專業的部落客，分享自己的生活穿搭以及實用的商品給女性朋友。（圖／記者邱中岳翻攝）

曹媛媛表示，感謝當初情傷的負能量，讓她轉變成賺錢的動力，現在生活相當穩定，雖然工作減少，每個月收入僅4萬元左右，但也讓她將生活重心轉變，她也期許自己在2021年能夠達成3個目標。

首先，不想在抖內圈做直播，希望能夠在民生用品的直播圈內幫助民眾買到自己心儀的東西，其次，也想學習一技之長例如美甲師、美睫師，最後，則是想當部落客，分享自己的生活穿搭以及用品給眾多女性朋友。

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