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格格變最強女間諜！送金條躲死　他笑談川島芳子獄中奇遇

 ▲▼川島芳子。（圖／翻攝自維基百科）

 ▲川島芳子。（圖／翻攝自維基百科）

記者郭家榮／綜合報導

大陸央視在2020年10月曾一連三天報導「迅雷－2020行動」，宣稱已破獲上百起台諜案，甚至還公布了台人認罪「道歉」的影片，儘管陸委會已駁斥「台諜案」是無稽之談，一時之間也讓間諜成為熱門的話題。回顧兩岸近代，最知名的間諜當屬川島芳子，她在抗戰結束後因間諜罪被處以死刑，不過行刑當天現場安排以及事後曝光照片的不合理之處，也讓許多人懷疑她其實逃過死劫，隱姓埋名度過餘生。

民國時期知名的女間諜川島芳子原名顯玗，漢名為「金璧輝」，是滿州鑲白旗人，也是八大世襲宗室王爵之一，第十代和碩肅親王善耆的第14個女兒，身上流著滿清貴族的血液。辛亥革命後，滿清滅亡，善耆逃到了當時日本的租界旅順，將6歲的女兒川島芳子送給日本浪人川島浪速收養，寄望川島芳子可以完成他復辟清朝的願望。川島芳子也在那時起，從落魄的貴族後裔一路成為日本女間諜。

▲▼梅艷芳曾飾演川島芳子。（圖／翻攝電影《川島芳子》）

▲梅艷芳曾飾演川島芳子。（圖／翻攝電影《川島芳子》）

川島芳子在日本生活期間，從養父川島浪速那接受政治、軍事、情報等專業訓練，也學會了騎術、劍道和射擊。成年後她作為日本間諜，暗中參與九一八事變和一二八事變，1932年滿洲國成立後，更擔任日本滿州國的安國軍司令。

二次大戰日本戰敗後，川島芳子在私宅被中華民國軍統局逮捕，並以間諜罪被判處死刑。資深媒體人老譚在Youtube《譚兵讀武》節目中提到，他曾訪問過退伍老兵李春來。李春來在抗戰期間，曾服務於第六戰區司令部特務營，專門保護出身西北軍的孫連仲將軍安全，抗戰結束後，李春來跟著孫連仲被派至北平押解戰犯，其中就包括了川島芳子。

老譚轉述李春來的說法，他們押解這些戰犯搭火車到北平，當時川島芳子身穿連衣裙，並用圍巾包著頭，途中突然表示想要上廁所。但是如果要讓川島芳子自行如廁，就得撤掉手銬，川島就有逃脫的機會，因此，長官便指派當時只有19歲的李春來陪她去上廁所。李春來回憶，當時他什麼也不懂，也不能違背長官的指示，進到洗手間後慌慌張張地把川島的裙子、褲子都脫了，然後害羞地轉身出去，等到川島解手完畢，再進去幫忙把她的裙褲穿上。

▲▼梅艷芳曾飾演川島芳子。（圖／翻攝電影《川島芳子》）

▲梅艷芳曾飾演川島芳子。（圖／翻攝電影《川島芳子》）

李春來也回憶在獄中看守川島芳子的往事，那時他年紀很輕才19歲，部隊中的人都叫他小鬼，連帶著川島也叫他小鬼。當時他發覺川島其實是有特權的，每週一三五都會有日本醫生來牢裡為他看病，每次看病都會帶一些罐頭給川島。川島的牢房還算大，不過也有一半的地方都堆滿罐頭，所以川島根本不吃牢飯。李春來還提及一段特別的經歷，川島在他站衛兵時，偶爾心情好會給他餅乾吃，而且是有夾層的、精緻的那種餅乾，在那個貧困的年代幾乎不可能吃到，而且整個連隊只有他能夠得到，李春來自認自己的命不會比川島芳子值錢，看著川島自己也吃，也就不怕有沒有毒就吃下去了。

傳奇女間諜川島芳子最大的謎團，就是到底有沒有被槍決。在1948年3月25日行刑日那天，本國的記者都無法進入刑場，只有兩名外國記者進入拍攝，而事後曝光的照片、女屍等，都與川島芳子身形、髮型有所出入。由於行刑現場採訪的「特殊待遇」，讓當時本國記者相當不滿，報章雜誌上處處可見對川島芳子生死與否的討論與批判，甚至讓當時政府單位特地發文闢謠，但依舊沒有沒有完全抹滅川島最後一段的神祕。

關於川島芳子的生死之謎，民間有一說是美國出手救了川島芳子，也有傳言獄中有患病將死的女嫌答應當替死鬼，藉此換取金條給家人。甚至在多年後的2006年，大陸吉林省長春市一名畫家張鈺還提供一系列川島芳子的畫作、遺物，宣稱是童年時期一起生活的老婆婆「方姥」所作，這位老婆婆一直到了1978年才逝世。川島芳子不僅故事曲折、聲名顯赫，連將死前後都有厚重的謎團籠罩，完全展現了「間諜」這個身分最神秘的形象。

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