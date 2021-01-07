　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿富汗官方證實　破獲從事恐怖活動中國間諜組織

▲▼阿富汗國旗。（圖／CFP）

▲去年底阿富汗在喀布爾逮捕10名涉嫌間諜和恐怖活動的中國人。（圖／CFP）

文／中央社記者康世人新德里6日專電

阿富汗國家安全局局長薩拉傑（Ahmad Zia Saraj）昨天在國會證實，有一群中國人因涉嫌在喀布爾從事間諜活動被捕。據悉，在北京壓力下，阿富汗已經讓這些人返回中國。

媒體去年底報導阿富汗在喀布爾逮捕10名涉嫌間諜和恐怖活動的中國人後，印度斯坦時報（Hindustan Times）今天報導，阿富汗國安局局長薩拉傑昨天在國會證實，阿富汗確實逮捕一群涉嫌間諜罪的中國人。

但薩拉傑說：「由於這是一個敏感問題，我無法透露細節。」

報導引述官方消息指出，在北京的壓力下，阿富汗當局已經讓這10名涉嫌間諜與恐怖活動的中國人返回中國，他們於2日搭乘中國當局安排的專機返國。

印度斯坦時報先前報導，曾任阿富汗情報局局長的阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh），去年底獲總統授權與中國駐阿富汗大使王愚會面，說明10名中國人被拘留狀況時，要求北京正式道歉，並承認違反國際準則和背叛喀布爾的信任，阿富汗政府可考慮赦免這10名中國間諜，否則將繼續刑事訴訟。

但在北京壓力下，阿富汗似乎沒有堅持原先的要求，有分析家說，也有可能雙方私下另有其他交易。

根據消息人士告訴中央社記者，被捕的10名中國人中，有李陽揚（Li Yangyang，音譯）和夏紅（Sha Hung，音譯）2名漢人，以及8名維吾爾人。

印度斯坦時報先前引述與阿富汗當局有聯結的消息人士說，阿富汗安全機構研判，兩名漢人率領8維吾爾人，試圖在阿富汗建立一個假冒東土耳其斯坦伊斯蘭運動（Eastern Turkista n Islamic Movement，ETIM）的組織，並透過恐怖活動嫁禍給ETIM和維吾爾人權運動者。

調查人員發現，李陽揚和夏紅所領導的間諜小組與中國國家安全部有關連，一直與恐怖組織哈卡尼網路（Haqqani network）保持聯繫，這個組織是阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）的重要力量。

雖然中國過去不斷對外否認支持恐怖組織的恐怖活動，但阿富汗的這起涉及中國國安部的間諜小組與恐怖組織保持聯繫且持有爆裂物等恐怖活動工具，證實印度過去指控，中國與巴基斯坦一直與恐怖組織來往，支持恐怖主義。

東土耳其斯坦伊斯蘭運動是新疆維吾爾人反抗中共專制統治尋求獨立的組織，北京一直以ETIM為藉口限制新疆維吾爾人的自由，美國日前才把ETIM從恐怖組織名單中除名。

ET快訊
「連買2次去鹽薯條」她怨：又冷又軟！神人曝1招保證熱騰騰
人妻被逼跟4男開房　老公扯喊：幫我吸陽氣
快訊／《灌籃高手》宣布推出電影版　井上雄彥親自證實
電動機車補助維持7000元！　採用國產電池芯再加碼3000元
爆劃清界線！baby親密摟抱已婚男　黃曉明眼神哀傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2020年估算至少15億個口罩汙染海洋　需450年才能分解

即／東京單日新增確診「首度破2千」再創新高！明起進入緊急狀態

iPhone從3658公尺高空墜地　他沙漠中找到摔爛手機竟然還能用！

快訊／華府暴動已4死！1女遭警射殺　當局證實50人↑被逮

不滿川粉大鬧國會！　美國商業團體要川普「提前下台」

美國會大廈暴亂非首次！英國人1814年喊「燒毀」...連白宮也遭殃

阿富汗官方證實　破獲從事恐怖活動中國間諜組織

2條愛犬在面前被殺！　戰鬥男徒手對決野狼「3分鐘把牠勒斃」

美媒驚爆川普內閣考慮「罷免總統」！　硬闖國會激起反效果

CNN曝：白宮國安顧問考慮請辭！　川普還禁潘斯幕僚長進西廂

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

富王鴨肉店罵外送員引爆眾怒！　發118字文認錯「對象卻是正妹」

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

「乾兒聯手乾弟」偷走貴婦3千萬　警起獲贓款！嫌急撇：當鴨賺來的

超受歡迎！橘貓被太多粉絲吃豆腐 鄰居畫「告示牌」...網看完：更想摸

等紅燈遇「熟悉柴犬」探頭曬臉　騎士被電暈興奮偷拍：是伶秘魯

2020年估算至少15億個口罩汙染海洋　需450年才能分解

即／東京單日新增確診「首度破2千」再創新高！明起進入緊急狀態

iPhone從3658公尺高空墜地　他沙漠中找到摔爛手機竟然還能用！

快訊／華府暴動已4死！1女遭警射殺　當局證實50人↑被逮

不滿川粉大鬧國會！　美國商業團體要川普「提前下台」

美國會大廈暴亂非首次！英國人1814年喊「燒毀」...連白宮也遭殃

阿富汗官方證實　破獲從事恐怖活動中國間諜組織

2條愛犬在面前被殺！　戰鬥男徒手對決野狼「3分鐘把牠勒斃」

美媒驚爆川普內閣考慮「罷免總統」！　硬闖國會激起反效果

CNN曝：白宮國安顧問考慮請辭！　川普還禁潘斯幕僚長進西廂

高雄醫美貴婦首出庭　秀乾兒照請網友別再「求包養」

宋兆文／增程弓三、雲峰飛彈戰測　欣見國防戰力持續精進

陳砥柱／【約定利率上限修法】借款仍須小心複利大魔王

運氣真差！梅西差點單場踢進5球　重返西甲射手榜榜首

蔡英文挺港泛民人士　國台辦：大放厥詞暴露亂港謀獨邪惡本質

插旗新板地區！藏壽司板橋店1/12試營運　等候區還有巨型壽司盤

放了繽紛三色堇！八月堂聯名「絕美系可頌」登場　3口味2店搶先吃

台南地院「擂台對決變圍毆」加碼撂人堵警局　2地檢警掃蕩暴力團

2021土象星座將「轉角遇到愛」、水象財運佳　BALLY公開必入手開運單品

基隆正義哥翻帳單「寄垃圾給原主」　違反個資？律師給答案

國際熱門新聞

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

她突被拉下公車　遭20男性侵

即／川普支持者攻入國會大廈！

Google驚見真人「女胖虎追大雄」　最後畫面讓網友怒了

即／國會警察掏槍了　華府宵禁！

他跨年車道熱舞遭撞死　騎士也陪葬

集體硬上空姐「涉案11男」長相曝光！

空姐與11男開房狂歡「遭集體性侵」...最後身影曝

川粉闖入國會大廈全紀錄！川普出面喊話

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

快訊／推特鎖帳川普12hrs「再違規永久停用」

「臉書、推特、IG」全面封鎖川普

更多熱門

相關新聞

陸基因編輯湖羊　體重增長快25%

陸基因編輯湖羊　體重增長快25%

為培育「瘦肉多、脂肪少」的新品種羊隻，滿足市場需求，有別於近日在台灣熱議的瘦肉精「萊克多巴胺」，大陸江蘇省農科院將腦筋動到了「基因編輯」上，於近日宣布，培育出世界首例肌肉生長激素抑素（MSTN）基因編輯湖羊。

港警搜索媒體辦公室　蘇貞昌籲：中國不應打壓民主自由

港警搜索媒體辦公室　蘇貞昌籲：中國不應打壓民主自由

「水下無人載具」戰略價值高！

「水下無人載具」戰略價值高！

響應美禁令　富時羅素剔除3陸企

響應美禁令　富時羅素剔除3陸企

成都《英雄聯盟》明星賽突斷電

成都《英雄聯盟》明星賽突斷電

關鍵字：

阿富汗中國間諜

讀者迴響

熱門新聞

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株

蔡桃貴濺血送急診！二伯目睹麻醉過程痛哭

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

小學生抽中335萬特斯拉　新北市府證實

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

黃曉明向酸民宣戰「有話衝著我來！」

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

她突被拉下公車　遭20男性侵

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」
邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面