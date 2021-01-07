阿富汗官方證實　破獲從事恐怖活動中國間諜組織

▲去年底阿富汗在喀布爾逮捕10名涉嫌間諜和恐怖活動的中國人。（圖／CFP）



文／中央社記者康世人新德里6日專電

阿富汗國家安全局局長薩拉傑（Ahmad Zia Saraj）昨天在國會證實，有一群中國人因涉嫌在喀布爾從事間諜活動被捕。據悉，在北京壓力下，阿富汗已經讓這些人返回中國。

媒體去年底報導阿富汗在喀布爾逮捕10名涉嫌間諜和恐怖活動的中國人後，印度斯坦時報（Hindustan Times）今天報導，阿富汗國安局局長薩拉傑昨天在國會證實，阿富汗確實逮捕一群涉嫌間諜罪的中國人。

但薩拉傑說：「由於這是一個敏感問題，我無法透露細節。」

報導引述官方消息指出，在北京的壓力下，阿富汗當局已經讓這10名涉嫌間諜與恐怖活動的中國人返回中國，他們於2日搭乘中國當局安排的專機返國。

印度斯坦時報先前報導，曾任阿富汗情報局局長的阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh），去年底獲總統授權與中國駐阿富汗大使王愚會面，說明10名中國人被拘留狀況時，要求北京正式道歉，並承認違反國際準則和背叛喀布爾的信任，阿富汗政府可考慮赦免這10名中國間諜，否則將繼續刑事訴訟。

但在北京壓力下，阿富汗似乎沒有堅持原先的要求，有分析家說，也有可能雙方私下另有其他交易。

Afghan intel chief confirms busting Chinese spy ring, says it’s sensitive



(Reports Shishir Gupta)https://t.co/Xb4QcufTRs pic.twitter.com/RkLXnEhAvR — Hindustan Times (@htTweets) January 6, 2021

根據消息人士告訴中央社記者，被捕的10名中國人中，有李陽揚（Li Yangyang，音譯）和夏紅（Sha Hung，音譯）2名漢人，以及8名維吾爾人。

印度斯坦時報先前引述與阿富汗當局有聯結的消息人士說，阿富汗安全機構研判，兩名漢人率領8維吾爾人，試圖在阿富汗建立一個假冒東土耳其斯坦伊斯蘭運動（Eastern Turkista n Islamic Movement，ETIM）的組織，並透過恐怖活動嫁禍給ETIM和維吾爾人權運動者。

調查人員發現，李陽揚和夏紅所領導的間諜小組與中國國家安全部有關連，一直與恐怖組織哈卡尼網路（Haqqani network）保持聯繫，這個組織是阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）的重要力量。

雖然中國過去不斷對外否認支持恐怖組織的恐怖活動，但阿富汗的這起涉及中國國安部的間諜小組與恐怖組織保持聯繫且持有爆裂物等恐怖活動工具，證實印度過去指控，中國與巴基斯坦一直與恐怖組織來往，支持恐怖主義。

東土耳其斯坦伊斯蘭運動是新疆維吾爾人反抗中共專制統治尋求獨立的組織，北京一直以ETIM為藉口限制新疆維吾爾人的自由，美國日前才把ETIM從恐怖組織名單中除名。