高雄科技執法取締違規增2處　2月22日上路　警製「愛平安行」短片

▲為了保障用路人安全，高雄市警局交通警察大隊自製「愛平安行」影片。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市政府警察局交通警察大隊為宣導交通安全，提升民眾用路安全觀念，推出「愛平安行」系列宣導短片，經常結合時下民眾關心的交通議題，透過生動活潑的元素，吸引民眾觀看。

有鑑於事故發生原因多為駕駛人「未注意車前狀況」，例如聊天、喝水、恍神……等，高市警交通大隊推出最新一集「愛平安行」短片，結合時下流行的動漫元素，將各種駕駛人駕車未注意前方狀況案例，以生動詼諧的方式呈現，加深民眾印象。

▲為了保障用路人安全，高雄市警局交通警察大隊自製「愛平安行」影片。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄市政府警察局交通警察大隊呼籲「駕駛分心很有事，專注前方較安全」，提醒用路人，駕車時應遵守交通規則並集中精神注意路況，分心上路猶如雙面利刃般害人害己，請用路人專心駕駛，注意自己也注意他人安全 。

另外，為了保障用路人的安全，高雄市也在多處設置「路口科技執法」，計有左營區大中／華夏路口、博愛／新莊路口及鳳山區鳳頂/過埤路口等3處，對於防制交通事故發生均已發揮成效；近日又分別於前鎮區中山/中平／中安路口及大寮區188市道／鳳林二路口等2處完成增設「路口科技執法」，對於維護高雄市交通安全區域又增加。自110年1月1日至1月20日為測試期，1月21日至2月21日為宣導期，2月22日起正式執法取締 。

▲為了保障用路人安全，高雄市在多處設置「路口科技執法」。（圖／記者黃子倩翻攝）

交通警察大隊指出，前鎮區中山／中平／中安路口及大寮區188市道／鳳林二路口均為高雄市主要幹道，亦是易肇事路口之一，經統計109年中山／中平/中安路口發生交通事故146件，造成69人受傷；188市道／鳳林二路口發生交通事故82件，造成39人受傷，2處在前年亦均發生死亡車禍，防制交通事故發生已刻不容緩。

為了宣導教育民眾遵守交通規則及維護路口安全，高雄市警方構思於現有固定式測照設備提升其功能，建置「路口科技執法」，除監測闖紅燈、紅燈左右轉等功能外，對於跨越雙白線車輛、未依標誌標線（違規占用左／右轉專用道）行駛車輛，均能有效監測並舉發 。

▲為了保障用路人安全，高雄市在多處設置「路口科技執法」。（圖／記者黃子倩翻攝）

另為加強提醒用路人前方路口實施科技執法，除設置文字告示牌提醒用路人外，另於中山／中平／中安科技執法路口前方設有智慧型LED可變資訊看板，除有顯示「路口實施科技執法」字樣外，對於偵測到車輛進入路口範圍違規就會即時顯示「違規車牌號碼」等訊息，提醒用路人車輛駕駛行為已違規，希望駕駛人能遵守道路交通標誌、標線及號誌等規定，避免貪圖一時方便，而造成自己或他人傷害，確保行車安全 。

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