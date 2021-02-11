　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄科技執法取締違規增2處　2月22日上路　警製「愛平安行」短片

▲▼ 保障用路人安全，高雄交通警察大隊做影片並執行路口科技執法 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲為了保障用路人安全，高雄市警局交通警察大隊自製「愛平安行」影片。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市政府警察局交通警察大隊為宣導交通安全，提升民眾用路安全觀念，推出「愛平安行」系列宣導短片，經常結合時下民眾關心的交通議題，透過生動活潑的元素，吸引民眾觀看。

有鑑於事故發生原因多為駕駛人「未注意車前狀況」，例如聊天、喝水、恍神……等，高市警交通大隊推出最新一集「愛平安行」短片，結合時下流行的動漫元素，將各種駕駛人駕車未注意前方狀況案例，以生動詼諧的方式呈現，加深民眾印象。

▲▼ 保障用路人安全，高雄交通警察大隊做影片並執行路口科技執法 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲為了保障用路人安全，高雄市警局交通警察大隊自製「愛平安行」影片。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄市政府警察局交通警察大隊呼籲「駕駛分心很有事，專注前方較安全」，提醒用路人，駕車時應遵守交通規則並集中精神注意路況，分心上路猶如雙面利刃般害人害己，請用路人專心駕駛，注意自己也注意他人安全 。

另外，為了保障用路人的安全，高雄市也在多處設置「路口科技執法」，計有左營區大中／華夏路口、博愛／新莊路口及鳳山區鳳頂/過埤路口等3處，對於防制交通事故發生均已發揮成效；近日又分別於前鎮區中山/中平／中安路口及大寮區188市道／鳳林二路口等2處完成增設「路口科技執法」，對於維護高雄市交通安全區域又增加。自110年1月1日至1月20日為測試期，1月21日至2月21日為宣導期，2月22日起正式執法取締 。

▲▼ 保障用路人安全，高雄交通警察大隊做影片並執行路口科技執法 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲為了保障用路人安全，高雄市在多處設置「路口科技執法」。（圖／記者黃子倩翻攝）

交通警察大隊指出，前鎮區中山／中平／中安路口及大寮區188市道／鳳林二路口均為高雄市主要幹道，亦是易肇事路口之一，經統計109年中山／中平/中安路口發生交通事故146件，造成69人受傷；188市道／鳳林二路口發生交通事故82件，造成39人受傷，2處在前年亦均發生死亡車禍，防制交通事故發生已刻不容緩。

為了宣導教育民眾遵守交通規則及維護路口安全，高雄市警方構思於現有固定式測照設備提升其功能，建置「路口科技執法」，除監測闖紅燈、紅燈左右轉等功能外，對於跨越雙白線車輛、未依標誌標線（違規占用左／右轉專用道）行駛車輛，均能有效監測並舉發 。

▲▼ 保障用路人安全，高雄交通警察大隊做影片並執行路口科技執法 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲為了保障用路人安全，高雄市在多處設置「路口科技執法」。（圖／記者黃子倩翻攝）

另為加強提醒用路人前方路口實施科技執法，除設置文字告示牌提醒用路人外，另於中山／中平／中安科技執法路口前方設有智慧型LED可變資訊看板，除有顯示「路口實施科技執法」字樣外，對於偵測到車輛進入路口範圍違規就會即時顯示「違規車牌號碼」等訊息，提醒用路人車輛駕駛行為已違規，希望駕駛人能遵守道路交通標誌、標線及號誌等規定，避免貪圖一時方便，而造成自己或他人傷害，確保行車安全 。

►「時間對我們來說完全沒用！」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
過年10大禁忌別踩！　洗澡、被人叫醒都母湯
女兒坐月子被賞巴掌！陸爸爆氣撂20人「包車衝婆家」　公公傻了
特斯拉超吸蟑螂「標配1隻」！　車主崩潰求助...神秘原因曝　
蔡英文第一次逛寵物店首選《寵物雲》　東森總裁王令麟親自接待

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮進嘴裡爆開…緊急插管搶救

高雄科技執法取締違規增2處　2月22日上路　警製「愛平安行」短片

那些逆倫的惡媳！洗澡關燈「害婆婆摸黑裸奔」…嗆：別想我對妳好

惡雇主「勞健保低報、國定假日不給加班費」！台中女離職提告獲償

恐怖情人不滿被提分！闖前女友家硬上她　完事嗆：別想封鎖我

特斯拉超吸蟑螂　車主崩潰求助...網曝「標配1隻」揭神秘原因！

蘆洲女大樓囤92公斤爆竹遭逮…嗆認識議員拒開門　消防局開罰6萬

林口改善交通設圓環反引亂象　議員親會勘：以用路人感受為優先

舞女生日出場慘遭性侵…眾小弟幫大哥脫罪「證詞一模一樣」被抓包

那些存在台灣各處的惡婆婆！推媳婦下樓嗆：別裝了…叫兒娶會生的

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

鳳小岳太帥「男的都要電」張書豪：犯法！　死前願望清單「開千人瘋狂性愛趴」XD

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮進嘴裡爆開…緊急插管搶救

高雄科技執法取締違規增2處　2月22日上路　警製「愛平安行」短片

那些逆倫的惡媳！洗澡關燈「害婆婆摸黑裸奔」…嗆：別想我對妳好

惡雇主「勞健保低報、國定假日不給加班費」！台中女離職提告獲償

恐怖情人不滿被提分！闖前女友家硬上她　完事嗆：別想封鎖我

特斯拉超吸蟑螂　車主崩潰求助...網曝「標配1隻」揭神秘原因！

蘆洲女大樓囤92公斤爆竹遭逮…嗆認識議員拒開門　消防局開罰6萬

林口改善交通設圓環反引亂象　議員親會勘：以用路人感受為優先

舞女生日出場慘遭性侵…眾小弟幫大哥脫罪「證詞一模一樣」被抓包

那些存在台灣各處的惡婆婆！推媳婦下樓嗆：別裝了…叫兒娶會生的

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮進嘴裡爆開…緊急插管搶救

大門口架設監視器惹眾怒　他打死不拆還嗆「又沒照你」

YouTuber界隱藏版學霸！　「這6人全是高材生」…超狂學歷背景曝光

機車「DIY健檢」5大重點整理！5分鐘搞定，女生也能自己來

解除大學的冠軍壓力　關達祐快速崛起在領航猿找到一片天

男童霸凌同學「掐脖狂毆」！伸腳猛踹：我是你爸　下秒被打到耳聾

花蓮男山區飲酒作樂遭人持刀劃傷左腿　警啟動鷹眼6小時偵破

「別洗澡、洗衣、被人叫醒」　過年10大禁忌要知道

TWICE多賢改良韓服惹議！　「與BP造型相似度99%」JYP認錯道歉了

守護爺奶平安過年　「三不六要」備戰失智者走失高峰期

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

社會熱門新聞

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

女高中生想接客　遭「性交易輔導員」騙色

獨／吳夢夢親表妹照曝！本尊小有名氣

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

台南2屁孩騎車踹移工！下秒自摔

國三撞「四輪朝天車」　一看驚見路中躺男屍

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

國道離奇車禍真相曝！男未繫安全帶噴飛遭撞亡

即／獵殺30kg「蘭嶼龍王鯛」　2男到案稱：誤捕

特斯拉超吸蟑螂　車主崩潰求助！

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

即／1家3口返鄉花蓮自撞　後座母親重傷不治

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

更多熱門

相關新聞

合資3萬6刮中百萬　OL喊加碼：要拚BMW

合資3萬6刮中百萬　OL喊加碼：要拚BMW

台彩於春節前發行16款新春限定刮刮樂，百萬以上獎項達737個，民眾也相當捧場，其中高雄的王小姐，與家人合資3萬6千元，買下整本單張2千元的刮刮樂，才刮到第2張就中了百萬大獎，剩餘彩券刮完後，也刮中保底的2萬3千元獎項。

國道離奇車禍真相曝！男未繫安全帶噴飛遭撞亡

國道離奇車禍真相曝！男未繫安全帶噴飛遭撞亡

空品一片綠　鄭明典：雨後宜外出

空品一片綠　鄭明典：雨後宜外出

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

高雄14點冷知識公開！在地人哭了

高雄14點冷知識公開！在地人哭了

關鍵字：

高雄市警局交通大隊路口科技執法愛平安行員警

讀者迴響

熱門新聞

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

考上公務員接受劉在錫訪問！正妹年前陳屍自宅

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

印度神童除夕災難預言落空？網曝真實日期

新年一路發！除夕準備2東西「迎財神」

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

藍可兒案嫌：看台灣新聞才知殺人

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面