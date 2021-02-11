彰化男交往15歲小女友…帶回姊姊家啪！挨告狂寫悔過書道歉

▲彰化一名男子交往15歲小女友，將對方帶回家，三度發生關係，遭判刑7月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／彰化報導

彰化一名男子阿諺（化名）2016年12月間與15歲少女小妍（化名）於網路上認識後，進一步交往，並於隔年1月、2月、5月將小妍帶到姊姊家，三度發生關係。對此，彰化地院依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，共三罪，各判阿諺4月，而阿諺實際應執行7月刑期。

判決指出，阿諺2016年12月間透過臉書結識小妍，明知小妍為14歲以上未滿16歲的少女，仍於隔年1月、2月、5月帶小妍回姐姐住處過夜，在未違反小妍意願前提，與小妍發生過三次關係。直到小妍父親得知一切後，替女兒報警，全案因此曝光。

對此，阿諺於偵訊、本院準備程序及審理時均坦承不諱，而法官勘驗相關證據後，確認阿諺犯行，認為阿諺為逞一己性慾，見小妍為14歲以上未滿16歲之少女，利用小妍涉世未深，對性行為尚未有健全認知等情況下，而發生性交行為，足以影響小妍身心健全成長。

不過，法官查出，阿諺事後曾透過寫悔過書、傳送簡訊等方式，向小妍父親表達自身歉意，希望能獲得和解、原諒的機會，而小妍與父親曾於偵查中表示願給阿諺緩起訴處分，也同意參加阿諺舉辦之致歉餐會，綜合上述，另審酌阿諺自述為國中肄業之智識程度、務農、未婚、無子等情狀後，依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，共三罪，各判阿諺4月刑期，而阿諺實際應執行7月刑期。

▼阿諺於犯後寫悔過書、傳送簡訊向小妍、小妍父親致歉。（示意圖／免費圖庫stocksnap）