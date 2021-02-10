　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年親戚連環砲！最恐怖「五大難題」曝光　快用話術大挪移神回

吃飯,聚餐,聚會,親戚,過年,用餐,全家,飯桌（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲親戚一來，很多人最怕應付各種尷尬問題。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

好不容易迎來過年假期，明明應該悠閒放假，不少人最怕家裡來了親朋好友，因為親戚一來就要應付各種棘手問題，一想到「買房子了沒？買車了沒？」「要不要幫妳（你）介紹男（女）朋友？」就讓人頭痛。《ETtoday新聞雲》根據今年的調查，整理出最多人害怕的5大難題，也給大家建議要如何全身而退。

根據yes123求職網調查顯示，今年過年與家人、親戚聚會時，多數人「最怕」被問到的問題，在可複選情況下，位居前5題包括：「年終獎金幾個月啊？」(41.5%)、「現在薪水多少啊？夠用嗎？」(38.7%)、「在做什麼工作？哪裡上班啊？」(37.1%)，以及「打算什麼時候結婚？」(33.8%)、「有沒有正在交往的對象啊？」(30.5%)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 錢包，荷包，新台幣，省錢，薪水，鈔票，新台幣。（圖／記者林育綾攝）

▲不少人害怕關於薪水的問題。（示意圖／記者林育綾攝）

首先，最多人害怕的3題，都和工作有關係，分別是「1.年終獎金幾個月啊？」和「2.現在薪水多少啊？夠用嗎？」「3.在做什麼工作？哪裡上班啊？」對此，ETtoday曾訪問過一位北漂小資女，她表示自己最怕被問到薪水相關的問題，連平常想回家都還被說「加班這麼辛苦、賺這麼少，要不要回來？」她只能呵呵帶過，不然就偷翻白眼，也不敢真的頂嘴。

ETtoday建議，通常會問這種問題的親戚，有可能是想透過薪水來推敲出你過得好不好，甚至可能有比較心理，但也不要害怕應付這個問題，可以順著對方的話說下去，回答「還夠生活」。

若對方是有意把他的孩子拿來比較，可以順勢把焦點轉到子女話題上，像是「你的小孩賺得比較多」、「你的小孩一畢業就領高薪，年終應該不錯吧？」如果長輩堅持想知道確切的薪水數字，可以用「有簽保密協議，不得透露薪資待遇」為由，想辦法躲掉。

單身,女性,厭世（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲單身的人則是討厭被問感情。（示意圖／Pakutaso）

再來第4題也是很多人心中的大魔王，那就是「打算什麼時候結婚？」ETtoday曾訪問到一位未婚白領男，對方最怕「幾歲啦？什麼時候要結婚？」「哥哥都結婚了，那你呢？」這種問題，說他只能哈哈哈的帶過，不然就說「還早啦！工作還沒穩定、經濟不穩定」之類的答案。

ETtoday建議，若遇到這種問題，可以反問對方當初是幾歲結的婚、如何維持婚姻，多誇獎該位長輩很寵先生／妻子，將話題的主角巧妙地轉移到長輩身上。

第5題則是「有沒有正在交往的對象啊？」相較第4題，這應該是很多單身或未婚男女的煩惱，ETtoday曾訪問過一位單身粉領族，她直呼「『有沒有對象啊？什麼時候帶回來給我看一看？』關你什麼事！奇怪，我們熟嗎？」她的方式是轉移話題，像是回應「這個年糕好好吃，來吃一塊」、「新年快樂，恭喜恭喜」，然後哈哈哈哈傻笑之類的。

ETtoday建議，如果沒有對象，可以說自己還在拼事業，或是有別的人生計畫，也能把難題丟回去給發問人「就等你幫我介紹了。」但若當下有對象，其實就不是大問題了，因為可以說「下次帶給你們看看」。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
為何不告刀療師性騷擾？女網紅曝關鍵原因：上法庭有用嗎
連生8胎全女兒！人妻咬牙允尪「激戰嫩妹」借肚求子下場崩潰
小年夜爽拿百萬紅包　公車站掃碼就能當富翁
外帶飲料喝到小強！女高中生要求道歉遭質疑「敲詐」氣瘋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

白飯口感大升級！開煮前「加一樣食材」解答曝　她讚成果：超Q彈

國產疫苗也有好消息！　陳時中：已向一廠商採購500萬劑

強風來襲　貓纜下午3點46分暫停服務

春節汰舊換新廢家電回收產值達13億元！環保署提3回收方法

春節玩樂園超省！衝義大世界「屬牛門票88元」　搭車也能爽打折

過年親戚連環砲！最恐怖「五大難題」曝光　快用話術大挪移神回

連生8胎全女兒！人妻咬牙允尪「激戰嫩妹」借肚求子　下場卻讓她崩潰

領包裹拿到「空蛋盒」！店員邊刷邊笑　網反讚賣家：還可以防震

搞懂貼春聯7禁忌　記好「9字口訣」不怕鬧笑話

過年NG年菜踩地雷恐致癌　「2種食材搭配」一招破解

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

Amber導師首秀全開麥唱跳中文歌　《創造營》三屆再唱主題曲惹回憶殺

疑「不想等太久」加速衝出巷口　高雄73歲嬤慘遭聯結車輾斃

告別單身？DIY女神接吻練習器　克隆粉倒石膏壓出完整人臉模型

白飯口感大升級！開煮前「加一樣食材」解答曝　她讚成果：超Q彈

國產疫苗也有好消息！　陳時中：已向一廠商採購500萬劑

強風來襲　貓纜下午3點46分暫停服務

春節汰舊換新廢家電回收產值達13億元！環保署提3回收方法

春節玩樂園超省！衝義大世界「屬牛門票88元」　搭車也能爽打折

過年親戚連環砲！最恐怖「五大難題」曝光　快用話術大挪移神回

連生8胎全女兒！人妻咬牙允尪「激戰嫩妹」借肚求子　下場卻讓她崩潰

領包裹拿到「空蛋盒」！店員邊刷邊笑　網反讚賣家：還可以防震

搞懂貼春聯7禁忌　記好「9字口訣」不怕鬧笑話

過年NG年菜踩地雷恐致癌　「2種食材搭配」一招破解

白飯口感大升級！開煮前「加一樣食材」解答曝　她讚成果：超Q彈

萌弟洗澡突尖叫急喊「牠要抓我鳥鳥！」　媽衝入見狩獵模式笑翻

大掃除見「3疊超厚千鈔」！差點當垃圾丟掉　她得知真相卻崩潰了

2020新開飯店盤點！泡溫泉爽吃龍蝦粥早餐　頂樓空中花園眺望市景

趁哥哥熟睡！嘴饞奶貓「低頭猛吸奶」　網笑翻：有奶便是娘

國產疫苗也有好消息！　陳時中：已向一廠商採購500萬劑

強風來襲　貓纜下午3點46分暫停服務

疫情斷走私財路！聯合國爆：北韓派駭客「狂竊88億」發展核武

春節汰舊換新廢家電回收產值達13億元！環保署提3回收方法

中華隊棄賽亞洲盃資格賽　日本、大馬狀態仍不明

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

30公斤「極巨化」龍王鯛被獵殺　蘭嶼鄉民炸鍋

過年前被詐40萬　台新「戶頭遭挖空」只因1簡訊

他才講會噴　女子瞬間全身屎黃色

青筋奶女模揭性騷內幕　「色影師」蹲露鳥

「3生肖」春節運勢大逆襲！可買樂透試好運

小年夜「越晚雨越大」　開工日可能有寒流

有錢賺又有桃花！12生肖「年節運勢」最大贏家曝

AZ疫苗抵台　陳時中：我會下去打

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

過年包紅包「8地雷」千萬別踩！

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

案920美女「府院高層」暗示邀請　海巡署奉命招待反引清兵入關

更多熱門

相關新聞

4700元丟回收箱　東警合力找回

4700元丟回收箱　東警合力找回

屏東縣新園鄉林姓婦人在年前整理家裡，將女兒寄給她的生活費用連同舊衣丟進舊衣回收箱，不知所措，求助興龍派出所，警方借來夾子均無法夾起衣物，後來發現回收箱並未用鐵鍊固定，眾人合力翻倒衣箱讓衣物回到洞口，拉住她的舊衣，找回該筆生活費用，「幸好有警察的幫忙，否則快過年了真不知道該怎麼辦」，一再向警方道謝。

招財小物自己做！「用鈔票摺財神」5分鐘就完成

招財小物自己做！「用鈔票摺財神」5分鐘就完成

找北漂兒團聚過年　雲林93歲媽迷路

找北漂兒團聚過年　雲林93歲媽迷路

神人曝「中獎率最高」明牌！面額100、500推這張

神人曝「中獎率最高」明牌！面額100、500推這張

新竹「五峰＋橫山＋尖石」夢幻美景　春節玩一波

新竹「五峰＋橫山＋尖石」夢幻美景　春節玩一波

關鍵字：

過年親戚問題問候

讀者迴響

熱門新聞

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

口交、吞精會罹癌？性事專家：1情況會感染

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

路人：這是樹懶嗎？他抱狗超問號

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

19歲嫩模遭2男星「輪淫」抓胸強吻

快訊／頑GAME突宣告解散！

55歲藍心湄家中浴室「倒頭栽」住院　網友祈福：早日康復

八卦版PO文吸妹妹尿尿處　他反告鄉民

23歲OL遭主管性侵慘死！入職新公司才1個月

快刪！Play商店下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體

乾隆精力超旺「88歲還納13歲嫩妹入宮」！

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面