過年親戚連環砲！最恐怖「五大難題」曝光　快用話術大挪移神回

▲親戚一來，很多人最怕應付各種尷尬問題。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

好不容易迎來過年假期，明明應該悠閒放假，不少人最怕家裡來了親朋好友，因為親戚一來就要應付各種棘手問題，一想到「買房子了沒？買車了沒？」「要不要幫妳（你）介紹男（女）朋友？」就讓人頭痛。《ETtoday新聞雲》根據今年的調查，整理出最多人害怕的5大難題，也給大家建議要如何全身而退。

根據yes123求職網調查顯示，今年過年與家人、親戚聚會時，多數人「最怕」被問到的問題，在可複選情況下，位居前5題包括：「年終獎金幾個月啊？」(41.5%)、「現在薪水多少啊？夠用嗎？」(38.7%)、「在做什麼工作？哪裡上班啊？」(37.1%)，以及「打算什麼時候結婚？」(33.8%)、「有沒有正在交往的對象啊？」(30.5%)。

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▲不少人害怕關於薪水的問題。（示意圖／記者林育綾攝）

首先，最多人害怕的3題，都和工作有關係，分別是「1.年終獎金幾個月啊？」和「2.現在薪水多少啊？夠用嗎？」「3.在做什麼工作？哪裡上班啊？」對此，ETtoday曾訪問過一位北漂小資女，她表示自己最怕被問到薪水相關的問題，連平常想回家都還被說「加班這麼辛苦、賺這麼少，要不要回來？」她只能呵呵帶過，不然就偷翻白眼，也不敢真的頂嘴。

ETtoday建議，通常會問這種問題的親戚，有可能是想透過薪水來推敲出你過得好不好，甚至可能有比較心理，但也不要害怕應付這個問題，可以順著對方的話說下去，回答「還夠生活」。

若對方是有意把他的孩子拿來比較，可以順勢把焦點轉到子女話題上，像是「你的小孩賺得比較多」、「你的小孩一畢業就領高薪，年終應該不錯吧？」如果長輩堅持想知道確切的薪水數字，可以用「有簽保密協議，不得透露薪資待遇」為由，想辦法躲掉。

▲單身的人則是討厭被問感情。（示意圖／Pakutaso）

再來第4題也是很多人心中的大魔王，那就是「打算什麼時候結婚？」ETtoday曾訪問到一位未婚白領男，對方最怕「幾歲啦？什麼時候要結婚？」「哥哥都結婚了，那你呢？」這種問題，說他只能哈哈哈的帶過，不然就說「還早啦！工作還沒穩定、經濟不穩定」之類的答案。

ETtoday建議，若遇到這種問題，可以反問對方當初是幾歲結的婚、如何維持婚姻，多誇獎該位長輩很寵先生／妻子，將話題的主角巧妙地轉移到長輩身上。

第5題則是「有沒有正在交往的對象啊？」相較第4題，這應該是很多單身或未婚男女的煩惱，ETtoday曾訪問過一位單身粉領族，她直呼「『有沒有對象啊？什麼時候帶回來給我看一看？』關你什麼事！奇怪，我們熟嗎？」她的方式是轉移話題，像是回應「這個年糕好好吃，來吃一塊」、「新年快樂，恭喜恭喜」，然後哈哈哈哈傻笑之類的。

ETtoday建議，如果沒有對象，可以說自己還在拼事業，或是有別的人生計畫，也能把難題丟回去給發問人「就等你幫我介紹了。」但若當下有對象，其實就不是大問題了，因為可以說「下次帶給你們看看」。