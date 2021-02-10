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案920美女「府院高層」暗示邀請　海巡署奉命招待反引清兵入關

指揮中心發言人莊人祥表示，案920當初匡列的接觸者有11人，後來因發現她還有其他的接觸者，因此擴大匡列到14人。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥表示，案920當初匡列的接觸者有11人，後來因發現她還有其他的接觸者，因此擴大匡列到14人。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

中央流行疫情指揮中心今天（9日）證實，確診的「案920」是海巡署邀請來台洽公的美籍60歲女性，迄今無症狀，離台前至醫院自費採檢確診。根據《CTWANT》獨家掌握的消息，該名女性為一家高階監控設備的廠商，海巡署其實也是奉政府高層的暗示「必須要招待」，才會在這種防疫重點時刻邀請外籍人士來台。

指揮中心發言人莊人祥今天指出，案920今年1月15日來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告入境，在防疫旅館居家檢疫期滿後，於1月30日至2月3日在台洽公，返美前至醫院自費採檢確診，該女的Ct值為32與34，研判在美國發病，來台時已幾乎沒有傳染力。莊人祥並證實，根據指揮中心掌握到的資訊，包含海巡署人員在內，因與此女密切接觸而需要匡列居家隔離的共有14人。

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而海巡署至今不願對此事作任何回應，僅表示一切以中央疫情指揮中心公布為準。根據《CTWANT》獨家掌握的消息，由於此女關係到海巡署即將採購的一批高階監控設備系統，再加上此女代表的廠商為「政府高層推薦」，甚至與台美合作建構「FIST」專案有關，因此海巡署才會表示「針對有關內容不便說明」。

據了解，「FIST」全名為field information support tool，指整合現有智慧型手機、定位軟體、傳感器系統（例如熱感應儀），再搭配功能強大的後端訊息管理系統，以達到全方位的即時監控，並將訊息即時發送到相關人員手中，由於不受距離及地形的限制，特別適用於緝毒行動、平亂行動以及人道救援行動上。簡單來說，就是類似電影中軍隊或警方要突襲前，手上會有類似對講機的儀器，儀器上不斷有紅點代表敵人位置的那套系統。

根據《CTWANT》獨家掌握的消息，目前蔡英文政府有意與美方共同合作將「FIST」建構在台灣海防之上，所以才會有「高層暗示」海巡署人員需要好好招待美方廠商，在疫情敏感的時刻邀請外籍人員來台洽公。而與美方一起在台灣海岸線建構「FIST」系統的消息，也引發相關知情人士質疑是否讓台灣海防就此對美國門戶大開的疑慮。

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