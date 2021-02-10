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記者實測「一拳超人訓練法」　連操3個月肌肉浮現不落髮！大家快練

記者黃彥傑／台北報導

幽默格鬥漫畫《一拳超人》，裡頭的光頭超級英雄「埼玉」老師，只要一出手，一拳就能秒殺所有事物。而崎玉本身是個普通上班族，在漫畫中他曾向徒弟透露他變強的秘密及操練方法，經過一番苦練後，竟然成為最強英雄。他訓練的方式就是每天跑步10km、100個伏地挺身、100個仰臥起坐、100個深蹲，崎玉因堅持這些訓練方法，進而得到一拳秒殺的能力後，不過代價就是變成禿頭。當然，這只是漫畫，如果現實生活中，有人照以上方法做這4個練習，一個月有什麼效果？三個月後又會發生哪些變化呢？記者就來實測一拳超人琦玉老師的訓練內容有無用，看會不會變成禿頭。

▲▼ 記者實測「一拳超人訓練法」連操3個月下場曝。（圖／記者黃彥傑攝）

▲ 記者實測「一拳超人訓練法」連操3個月身形變化。（圖／記者黃彥傑攝）

記者上網找了一下資料，簡單來說，伏地挺身是鍛鍊肱三頭肌和胸肌的健身動作。仰臥起坐主要是針對腹肌。深蹲主要是鍛鍊腿部。跑10km可以提高心肺功能。前三個動作都屬於力量訓練，可以促使肌肉增長，跑步從長期來看，是不利於肌肉增長的，我們就來看最後效果會是怎樣？

▲▼ 記者實測「一拳超人訓練法」連操3個月下場曝。（圖／記者黃彥傑攝）

▲記者紀錄訓練前體重、體脂及BMI各項數據。（圖／記者黃彥傑攝）

記者訓練前體重85.7公斤、BMI27.1、體脂20.5。平常有在跑步，但也都斷斷續續，體重也都停滯在80公斤上下，之前因為開刀加上失戀，所以體重上升了許多，本身沒有加入任何健身房也沒有買教練課，這次就用以上的四種方式訓練，動作或許不一定標準，其目的就是要看最後效果如何，所以請酸民就不要攻擊。

記者本身算是中等身材，也有肚腩，因為身體從來沒有像這樣一口氣激烈運動過，擔心身體一開始無法適應這樣的強度，所以採循序漸進模式，慢慢增強訓練強度。將訓練強度分成10級，根據自己的能力範圍慢慢往上加，從第5級開始，就是跑步5km，伏地挺身、仰臥起坐、深蹲各50次。

▲▼ 記者實測「一拳超人訓練法」連操3個月下場曝。（圖／記者黃彥傑攝）

▲記者實測「一拳超人訓練法」每天跑步並記錄里程數。（圖／記者黃彥傑攝）

記者本身平常就有跑步習慣，所以5K跑起來很輕鬆，接著要做伏地挺身等三項，就感覺到有點吃力，雖然動作有些許不標準，但還是憑著毅力完成，在訓練經過15天，體重開始下降，但感覺遇到了瓶頸，體重停滯期。開始往上增加強度，改成70 個伏地挺身、70 個仰臥起坐、70 個深蹲，跑步7公里，到第 25天進入100個伏地挺身、100個仰臥起坐、100個深蹲及跑步10公里的「埼玉標準」。一個月後，記者的身體開始有些改變，體重下降了3KG，胸肌與腹肌的線條也慢慢開始有變化，但要有更顯著的肌肉線條，這樣的訓練時間還不夠，所以再把時間往後延長，看3個月後照個這套訓練模式，是否真的可以變成體格健壯的猛男。

▲▼ 記者實測「一拳超人訓練法」連操3個月下場曝。（圖／記者黃彥傑攝）

▲跑步完接著做伏地挺身，次數慢慢累積上去。（圖／記者黃彥傑攝）

記者在這訓練當中，最難的不是這四項混在一起練習，而是「每天」要一直堅持下去，不論晴天或是下雨都要在外面跑10公里，記者在這當中曾試圖想要偷懶，但為了實測的真實性，還是要咬緊牙關撐下去，3個月後，記者再度站上體重機，體重77.4公斤、BMI24.4、體脂14.4，胸肌與腹肌跟三個月前相比，線條變得更明顯，但要變成猛男還有一段差距，畢竟徒手訓練不靠其他器材輔助，是很難達到更好的效果，證明一拳超人裡的訓練方法是可行的。

▲▼ 記者實測「一拳超人訓練法」連操3個月下場曝。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 仰臥起坐及深蹲組數增加到100下。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 記者實測「一拳超人訓練法」連操3個月下場曝。（圖／記者黃彥傑攝）

至於大家最關心有沒有變成禿頭，從照片看起來，頭髮並沒有減少，所以大家無需擔心。最後給大家建議，有人為了減肥用盡各種不好的方法，例如斷食、吃減肥藥、水果餐……都想在最短的時間看見成效，導致身體快速瘦下來，但這並不是好的方法，復胖的機率更高，那一拳超人的方法有效？這種訓練方法雖然有效，但應因人而異，也要評估每個人的能力，如果運動姿勢錯誤也會受傷，得不償失，訓練過程中也要有適當的休息，可以找專業教練指導，避免身體受傷。飲食也是一個重要項目，避免油炸甜食類，枉費訓練這麼久，敗在貪吃的下場。

▲▼ 記者實測「一拳超人訓練法」連操3個月下場曝。（圖／記者黃彥傑攝）

▲連續三個月後體重、體脂及BMI各項數據皆下降。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 記者實測「一拳超人訓練法」連操3個月下場曝。（圖／記者黃彥傑攝）

▲飲食也是重要一環，補充蛋白質對身體有極大幫助。（圖／記者黃彥傑攝）

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