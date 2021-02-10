過年走春就來這！士林官邸春節花卉展　2月12日開春開展

▲士林官邸「春節花卉展」在12日登場，是走春的好去處。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

農曆春節到，還在煩惱7天年假不知道去哪裡嗎？快趁著好天氣與全家人一起到最佳賞花景點「士林官邸」來走春。北市公園處表示，「春節花卉展」在12日開春第一天喜氣登場，一路展出到3月14日，打造繽紛喜氣的繁花勝景，與您共同喜迎金牛年的好彩頭，也帶給您豐富精采的視覺盛宴。

公園處表示，今年特地以蝴蝶蘭為主角，邀請蝴蝶蘭育種者協會的育種專家，提供別緻的大唇蝴蝶蘭品種，絕對能讓賞花人眼睛為之一亮。其中，粉紅色的「永宏公主」、潔白的「鮮明白雪」、白花瓣上有紅點的「美琪舞者」等，目前市面上仍不普遍，值得專程來欣賞。此外，還有新花色、奇瓣花等玩賞型蝴蝶蘭品種總計達30種以上。

除了主角蝴蝶蘭外，場內佈置還有許多新年的吉祥花卉，象徵大吉大利的「金桔」，銀錢萬兩的「銀柳」與「萬兩」，仙客盈門的「仙客來」，荷包滿盈的「荷包花」和迎春的「報春花」和「報歲蘭」，並搭配布置大紅燈籠、鞭炮、春聯等，增添過年喜氣。

園藝管理所主任賀綺華補充，此次新蘭亭使用國產高品質花卉，尤其是長花序的蝴蝶蘭，需要經過4年以上的栽培時間養壯植株，才有辦法開出一枝花序上有20朵以上的花，整串就像翩翩蝴蝶，為人們捎來新春的幸福氛圍。

公園處提醒，春節花卉展期間園區戶外庭園開放時間為上午8點到下午18點，而新蘭亭的開放時間是上午8點30分至下午17點，提醒民眾，過年期間人潮眾多，可以多多利用捷運及大眾運輸工具前往。且因應新冠肺炎，進入室內展館也記得戴上口罩。