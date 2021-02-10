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北市賞花超方便！逸仙公園大展庭園之美　搭到北車就能賞梅花

▲▼台北車站旁的逸仙公園梅花綻放，在市中心就能賞華。（圖／台北市公園處提供）

▲台北車站旁的逸仙公園梅花綻放，在市中心就能賞花。（圖／台北市公園處提供）

記者陳家祥／台北報導

近日寒流接連來襲，越冷越開花的梅花也跟著綻放！全台各地梅花陸續盛開，北市工務局公園處表示，想賞梅花不用跑太遠，在市中心就可以，鄰近台北車站附近的逸仙公園內就有梅花含苞待放，等待市民朋友去探訪。

公園處表示，逸仙公園位於台北市中山北路與市民大道一段西南側交口，距離捷運台北車站出口不到200公尺，以中國江南庭園造景的概念，種植梅樹、黑松、龍柏、葫蘆竹等長青樹木，並有假山、流水、曲橋、水池、涼亭等搭配龍柏的蒼翠、黑松的挺拔等，園中梅花有白和粉紅兩色，點綴其間，盛開時散發出香氣，更增添庭園之美。

青年公園管理所王淑雅主任表示，逸仙公園內建有前身是日治時代旅館梅屋敷的國父史蹟館，館內陳設有國父當年用過的茶几、辦公桌椅、手稿還有史料照片。對比四周車水馬龍，讓公園成為喧囂市中心的一方淨土。

此外，公園內木製史蹟館及日式迴廊，在現代化高樓大廈的環伺下更突顯濃厚的歷史風情，在梅花綻放時節，總吸引遊人駐足於此，發思古之幽情。

王淑雅表示，逸仙公園的梅花已經開始綻放，花期在1月下旬至2月間，市民朋友不妨利用到台北車站搭車候乘的空檔，移動腳步到隔壁的逸仙公園欣賞梅花盛開的美景，拍幾張漂亮相片上網打個卡，讓生活中留下些美麗的註腳。

▲▼台北車站旁的逸仙公園梅花綻放，在市中心就能賞華。（圖／台北市公園處提供）

而公園處也提醒，因新冠狀肺炎持續延燒，出遊時可選擇通風良好的戶外場域，請保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離，並請佩戴口罩。配合中央流行疫情指揮中心的防疫措施，如遇人潮眾多時，可擇期再來觀賞，避免群聚感染；另身體不適者，請儘量避免搭乘大眾交通工具就醫，並在家休息至痊癒，唯有維持放鬆但不鬆懈的態度，配合各項防疫措施，並落實個人勤洗手、戴口罩等良好衛生習慣，才能確保疫情穩定、早日回歸常態生活，感謝您的配合。

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