引進瀕危「格列威斑馬」來台　台北、京都動物園簽友好協定





▲台北市立動物園與京都市動物園採用線上儀式，完成保育合作友好協定的簽署。（圖／台北市立動物園提供）

記者袁茵／台北報導

為強化亞洲地區動物園間的專業合作，台北市立動物園與京都市動物園於8日採用線上儀式，完成保育合作友好協定的簽署，研商從京都市動物園引進瀕危等級的「格列威斑馬」，期望透過台日動物園間的密切交流，積極推展以野生動物為主軸的生物多樣性保育工作。

關於此次「台北市立動物園與京都市動物園保育合作友好協定」內容，包括生物多樣性保護相關研究調查、典藏動物之交換借殖、動物生態及自然保育之教育與傳播、職員相互交流培訓、設施相互使用、其他雙方通過協議同意事項等。

台北市立動物園表示，預計將與京都市動物園交流被世界自然保育聯盟IUCN列為極度瀕危等級「金剛猩猩」的繁殖技術及照養經驗，並研商從京都市動物園引進瀕危等級的「格列威斑馬」，共同提升動物園界對瀕危野生動物域外保種的潛能，及與域內保育的聯結。

▲台北市立動物園預計將與京都市動物園研商從京都市動物園引進瀕危等級的「格列威斑馬」。（圖／台北市立動物園提供）

由於新冠肺炎疫情持續嚴峻，友好協定簽署採「線上制」，由台北市立動物園園長劉世芬與京都市動物園園長坂本英房代表簽署，並在台北市教育局副局長陳素慧、京都市文化藝術政策監北村信幸的見證下，於8日台灣時間上午10時、日本時間上午11時完成簽署。

台北駐大阪經濟文化辦事處李世丙處長特地至京都觀禮，台北市政府市長室涉外事務總監周台竹大使及日本台灣交流協會新聞文化部村嶋郁代部長也特別蒞臨觀禮，期望未來透過城市外交，在雙方市政府支持及動物園的努力下，共同為瀕危野生動物保育作出更多的貢獻。

台北市立動物園指出，野生動物的保育須透過跨區域、跨國、跨機構的交流，才有機會讓野生動物保育發揮更大的成效。台北市立動物園近年來與日本動物園界互動良好，繼東京多摩動物園、北海道的釧路、円山、旭山動物園、大阪天王寺動物園、橫濱動物園、上野動物園及豐橋綜合動植物公園，京都動物園已是第9個與台北市立動物園簽署保育友好協定的日本主流動物園，而台北市立動物園對於京都市動物園而言，則是第一座簽屬的國外動物園。

▼台北市政府市長室涉外事務總監周台竹、日本台灣交流協會新聞文化部長村嶋郁代。（圖／台北市立動物園提供）