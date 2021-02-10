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幫幫我…鶯歌男深夜報案求助！女警騎車拯救意外發現「傻眼真相」

▲▼王員害羞只讓記者拍背影。（圖／記者陳雕文攝）

▲王員害羞只讓記者拍背影，緩緩分享那驚人的夜。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌一名男子日前半夜打電話報案，聲稱遭人毒打，當時分駐所的所有警力都去支援其他案件，一名大備女警騎車前往協助，準備進入非常黑暗的中正一路阿南巷時，5隻瘋狗發現了警示燈，開始對女警狂吠、滴口水，她全速前進甩開，看到報案人時，發現狀況不太對，上前關心才得知令她更傻眼的真相。

報案的是72歲許姓獨居老翁，報案求助聲音急促，女警王承惠迅速騎車前往，到了中正一路阿南巷口還遇上5隻抓狂的狗，她當下有些害怕，但想到民眾等著她去救，因此鼓起勇氣催油門衝過了狗群，往暗巷前進一會兒後，發現一處破舊的磚瓦屋。

▲▼磚瓦屋。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲老翁住的區域相當偏僻。（圖／記者陳雕文翻攝）

由於沒有路燈，現場非常黑，王員看到了頭戴手電筒的許翁迎接，「來！來！來這裡！」王員直覺不對勁，車停好走向許翁時，手放在腰帶上的辣椒水預備，後來進入屋內，只看到2、3隻鵝在裏頭跑，沒有打鬥痕跡，許翁也沒有財物損失，王員問，「到底發生甚麼事呢？」許翁才說，「家裡都沒問題嗎？那有可能是我做惡夢而已，謝謝喔！」王員聽完只能露出尷尬的微笑說，「沒事就好…」

離開磚瓦屋的王員，看著無盡黑暗的道路，嘆了一口氣，因為她知道，要離開此處，勢必又會再遭遇那5隻狗…果不其然，快要騎到巷口時，5隻狗再度衝向她！王員事後笑說，「大家都沒事就好，老翁沒有被人攻擊，我也沒有被咬」。

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